Wetteraussichten für Santa Eugènia: Sonnige Tage und milde Winde vom 11.7.2024 bis 18.7.2024 (11.7.2024)

Sonnenanbeter aufgepasst: Hochsommerwetter in Santa Eugènia

Wer in den kommenden Tagen auf der wunderbaren Insel Mallorca unterwegs ist, kann sich freuen: Vor allem in Santa EugèniaSanta Eugènia erwarten uns ideale Bedingungen für alle, die Sonne, Wärme und perfektes Freizeitwetter zu schätzen wissen. Hier ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage für die Woche vom 11. Juli bis zum 18. Juli 2024.

Hochsommerliche Temperaturen und klares Himmelspanorama

Die Woche in Santa Eugènia startet mit einem Paukenschlag: 36°C und ein wolkenloser Himmel dominieren den 11.07.2024. Ein sanft wehender Wind bei lediglich 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit mit 23% ausgesprochen niedrig ist. Die ideale Gelegenheit also, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca auszukosten.

Ein unverändert strahlendes Wetterbild bietet sich auch am 12.07.2024. Bei 35°C und einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 29% können Sie die Sonne Mallorcas in ihrer ganzen Pracht erleben. Die Schönwetterlage bleibt robust, obwohl der Luftdruck auf 1012 hPa zurückgeht.

Am 13.07.2024 lassen die sommerlichen Höchstwerte leicht nach, erreichen aber immer noch beachtliche 31°C. Der klare Himmel hält unvermindert an und lädt zu einem Besuch der traumhaften Strände ein.

Ein paar Wolken trüben nicht das Sommerglück

Mit Beginn des 14.07.2024 zieren vereinzelte Wolken unsere Sicht, doch mit 34°C bleibt es sommerlich warm. Der Wind lässt auf milde 4 km/h nach und die Luftfeuchtigkeit verweilt bei entspannten 33%. Perfekte Voraussetzungen für eine ausgiebige Erkundungstour durch die malerischen Ortschaften der Insel.

Über das Wochenende verändert sich wenig an dem beständigen Wettercharakter: 33°C am 15.07.2024 und wieder ansteigende 34°C an den darauffolgenden Tagen. Die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten bleiben gering, sodass die Abende zum Genießen der mallorquinischen Küche unter freiem Himmel einladen.

Zum Ausklang der Woche weist der 18.07.2024 mit 36°C und abermals klarem Himmel kaum Unterschiede zu den Vortagen auf. Ein idealer Tag, um die vielen Sonnenstunden bis zum Sonnenuntergang um 19:13 Uhr voll auszukosten.

Fazit: Eine Bilderbuchwoche in Santa Eugènia

Mit nahezu durchgängigem Sonnenschein und Temperaturen, die das Thermometer fast platzen lassen, zeigt sich Santa Eugènia von seiner besten Seite. Genießen Sie die sommerliche Pracht Mallorcas und erleben Sie unvergessliche Momente unter der mediterranen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:32:13. +++