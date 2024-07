Wetteraussichten für Ses Salines (11.7.2024 bis 18.7.2024): Sonnige Tage und angenehme Abkühlung (11.7.2024)

Strahlende Sonnentage in Ses Salines: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet

Beginnend mit einem traumhaften Sommermorgen am 11. Juli 2024, erwacht Ses Salines zu einem herausragenden Sonnenschein und klar blauem Himmel. Für Frühaufsteher wird der Sonnenaufgang gegen 4:30 Uhr ein malerisches Bild malen, während die Sonne erst gegen 19:15 Uhr den Tag verabschiedet und den Einwohnern sowie Besuchern lange, entspannende Abendstunden beschert.

Die Temperaturen halten sich beständig bei sommerlichen 28°C, was ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einen kühlenden Sprung ins glasklare Wasser der wunderschönen Buchten rund um Ses Salines ermöglicht. Mit einer leichten Brise von etwa 5 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 62% ist das Wohlbefinden garantiert.

Wetterkontinuität sorgt für perfekte Urlaubsbedingungen

Die darauffolgenden Tage, insbesondere der 12. und 13. Juli, versprechen unverändert klare Himmel und Temperaturkonstanz bei 28°C beziehungsweise 27°C. Gäste der Insel können sich auf konstante Wetterbedingungen einstellen, was die Planung für Ausflüge oder entspannte Strandtage ungemein erleichtert. Geringfügige Windzunahme auf 8 km/h am 13. Juli mag für eine frische Meeresbrise sorgen und die Luftfeuchtigkeit, die auf angenehme 53% sinkt, wird jegliche Aktivitäten im Freien gleich noch angenehmer machen.

Die Wetterstabilität setzt sich am 14. und 15. Juli fort, mit leicht ansteigender Luftfeuchtigkeit, was die Abendstunden in angenehmes Licht taucht und für eine wahrnehmbare frische Nachtluft sorgt. Der Sonnenuntergang, nun etwas früher angesetzt auf 19:13 Uhr, bietet weiterhin ausreichend Zeit für längere Ausklangsphasen des Tages.

Den Höhepunkt der Woche einläuten

Doch es kommt noch besser: Zum Wochenende klettert das Thermometer leicht nach oben. Die Spitzenwerte von 29°C am 16. und 17. Juli sorgen für die idealen Bedingungen, um sämtliche Freizeitaktivitäten, sei es auf dem Meer oder an Land, zu genießen, bevor die Woche mit ähnlich beständigem Wetterkurs am 18. Juli abschließt. Ganz gleich, ob man den Tag am Strand von Ses Salines oder erkundend in der Stadt verbringen möchte, das Wetter spielt während des gesamten Zeitraumes hervorragend mit.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Urlauber und Einheimische gleichermaßen von einer Woche voller Sonnenschein und perfekten Temperaturen verwöhnt werden. Eine ideale Gelegenheit, um das lebensfrohe Ses Salines in all seinen sommerlichen Farben zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:35:40. +++