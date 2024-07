Aktuelle Wetterprognose für Llubí: Sonnenschein und hohe Temperaturen erwarten Mallorcas Herzen (12.7.2024)

Wetteraussichten für Llubí: Eine Höchstleistung der Sommersonne erwartet

Die kleine Gemeinde Llubí, idyllisch im Herzen Mallorcas gelegen, kann sich in der kommenden Woche auf strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen einstellen. Ein Blick auf die bevorstehenden Wetterbedingungen offenbart, dass die Sonnenanbeter unter uns voll auf ihre Kosten kommen werden.

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Höchsttemperaturen

Der Sommer auf Mallorca ist in vollem Gange, und dies spiegelt sich eindrucksvoll in der Wetterlage von Llubí wider. Am Freitag, dem 12. Juli 2024, erreichen wir mit 33°C einen angenehm warmen Einstieg ins Wochenende unter einem klaren Himmel. Die Temperatur wird begleitet von einer leichten Briese mit 5 km/h und einer relativen Feuchte von 41%.

Das Wochenende verheißt weiterhin beständig schönes Wetter. Am Samstag herrscht bei 29°C ein weiterer Tag unter der mallorquinischen Sonne mit klarer Sicht auf das azurblaue Meer, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 43% klettert.

Der Sonntag präsentiert sich trotz ein paar vereinzelter Wolken warm und einladend mit einem Hoch von 35°C und einem ruhigen Wind von 3 km/h.

Angefangen mit dem Montag, den 15. Juli 2024, beginnt sich die Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von 37°C unter einem strahlend klaren Himmel so richtig auszubreiten. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von 22% verspricht, dass die Hitze erträglich bleibt.

Stetige Wärme und Sonnenschein im weiteren Wochenausblick

Temperaturen um den Gefrierpunkt gibt es in Llubí im Hochsommer nicht, stattdessen rechnen die Llubínser hier mit anhaltendem Sonnenschein und konstant hohen Temperaturen. Der Dienstag und die folgenden Tage bis zum 19. Juli werden von klarem Himmel dominiert, mit einem kleinen Ausschlag zu einigen Wolken am Letzten. Die Spitzenwerte bewegen sich dabei am Mittwoch bei 34°C bis hin zu einem sengenden 39°C am nächsten Wochenende, wobei die Luftfeuchtigkeit bemerkenswert trockenaliert. Ideal für alle, die das mediterrane Klima in vollen Zügen genießen möchten.

Die Wetteraussichten für Llubí sind mehr als günstig für jegliche Freiluftaktivitäten – von ausgedehnten Wanderungen über die mallorquinische Landschaft bis hin zu entspannten Tagen an der Küste.

Llubí's Sommerglanz – Erholung unter mallorquinischer Sonne

Die Morgendämmerung erwacht in Llubí während der Betrachtungsperiode übereinstimmend zwischen circa 4:30 Uhr und 4:35 Uhr, während die Abendsonne die Gemeinde nicht vor 19:12 Uhr verlässt. Ein langer Tag unter der mallorquinischen Sonne steht jeder Dame und jedem Herren zur Verfügung, um das Maximum an Sommerfreuden herauszuholen. homeless>

Die Wetterprognose verspricht somit fast durchgängig eine warme und freundliche Woche ohne signifikanten Niederschlag, ideal für Urlauber und Einwohner gleichermaßen, um ihre Pläne im Freien zu genießen. Rüsten Sie sich allerdings mit ausreichendem Sonnenschutz aus, um ungetrübte sonnige Tage zu verbringen. Llubí steht eine wahrhaft strahlende Woche bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:33:28. +++