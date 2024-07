Bunyola Wetteraussichten: Sonnige Tage und milde Abende vom 12. bis 19. Juli 2024 (12.7.2024)

Vorausschau auf das Wetter in Bunyola für eine sonnenverwöhnte Woche

Die kommende Woche beschert den Einwohnern und Besuchern von Bunyola auf Mallorca strahlende Sonnentage und angenehm temperierte Abende. Hier ist ein ausführlicher Blick auf die konstante Sonnenpräsenz und die geringen Windverhältnisse, die ideale Bedingungen für vielerlei Outdoor-Aktivitäten versprechen.

Wetterlage vom 12. bis 19. Juli 2024 in Bunyola: Sonne satt und Sommer pur

Wetterlage vom 12. bis 19. Juli 2024 in Bunyola: Sonne satt und Sommer pur Starten wir in die Woche mit glasklarem Himmel, wie ihn Bunyola selten schöner präsentiert. Der 12. Juli 2024 empfängt uns mit satten 30°C und einem kaum spürbaren Wind mit 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 48%, und der Druck bei 1014 hPa. Sonnenaufgang und -untergang stehen in perfekter Harmonie mit einem langen Tag von den ersten Sonnenstrahlen um 4:31 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Für den 13. Juli wird ähnlich beständiges Wetter mit 28°C und einem leichten Wind von 4 km/h prognostiziert. Der Himmel bleibt klar, was die Planung von Abendveranstaltungen oder nächtlichen Spaziergängen erleichtert.

Am 14. Juli zeigt sich der Himmel über Bunyola leicht bewölkt, was jedoch kaum Einfluss auf die Temperaturen von 28°C hat. Die Windgeschwindigkeit entspricht mit 3 km/h einem sanften Lüftchen, das durch das sommerliche Wetter führt.

Der restliche Zeitraum bis zum 19. Juli verspricht ähnliche Bedingungen: Klare Himmel, milde Winde und maximale Temperaturen um die 33°C. Besonders der 16. und 17. Juli stechen mit einer Erhöhung auf 32°C und einer Senkung der Luftfeuchtigkeit auf behagliche 36% heraus. Auch der Atmosphärendruck bleibt konstant, was auf eine beständige Wetterlage schließen lässt.

Wochenendwetter in Bunyola: Entspannung unter scattered clouds

Das Wochenende klingt in Bunyola mit einem leichten Wechsel in der Bewölkung aus. Am 19. Juli werden scattered clouds für leichte Schattenspiele am sonst blitzblauen Himmel sorgen. Mit einer gleichbleibend niedrigen Windgeschwindigkeit und Temperaturen, die auf angenehme 33°C klettern, endet die Woche so, wie sie begonnen hat: Mit perfekten Bedingungen für Sommerfreuden aller Art.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:24:50. +++