Herrliche Sommertage in Maria de la Salut: Sonnenschein und milde Brisen vom 12.07.2024 bis 19.07.2024

Die sonnengeküsste Idylle von Maria de la Salut

Die charmante Gemeinde Maria de la Salut auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Bewohner mit einer Aussicht auf herrliche Sommertage. Klare, blauen Himmel und milde Brisen prägen das Wetterbild vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2024. Erfahren Sie, was Sie in dieser sonnigen Woche erwarten können.

Wetterglückssträhne vom 12.07. bis 19.07.2024 in Maria de la Salut

Die kommenden Tage versprechen durchgehend angenehmes Sommerwetter und sind ein wahrer Traum für jeden Sonnenanbeter. Am Donnerstag, dem 12. Juli, erwachen wir bei Temperaturen um die 32°C und einem getrübten Himmel ist weit und breit nicht in Sicht. Ein leichter Wind sorgt mit gerade einmal 6 km/h für eine angenehme Abkühlung.

Ähnlich strahlende Bedingungen herrschen am Freitag, mit Tagestemperaturen um die 28°C. Das Wochenende wird mit einem Hauch von Wolken am Samstag, dem 14. Juli, eingeläutet, doch diese tun der Wärme keinen Abbruch. Die Quecksilbersäule steigt nächmlich weiter– bis auf 34°C.

Der Sonntag legt noch eins obendrauf: Mit 36°C erreicht das Thermometer die Höchstwerte der Woche. Die klare Sicht und die laue Brise machen diesen Tag zum perfekten Strandtag.

Temperaturen und Wind: Der perfekte Juli-Mix

