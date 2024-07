Hitzewelle in Alaró: Hochsommerliche Temperaturen für die nächste Woche erwartet (12.7.2024)

Hochsommer in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen

Die Sommerhitze macht sich in Alaró bemerkbar und beschert den Einheimischen sowie Urlaubern eine Woche der Superlative. Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen dominieren die kommenden Tage auf der idyllischen Baleareninsel. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Alaró in der nächsten Woche entwickeln wird, und erhalten nützliche Tipps, wie Sie die heißen Tage am besten genießen können.

Sommerliches Wetter in Alaró mit Temperaturen über 30 Grad

Beginnend mit dem Freitag, den 12. Juli 2023, zeigt sich Alaró von seiner sommerlichsten Seite. Die Temperaturen erreichen einen hochsommerlichen Höchstwert von 34 Grad Celsius, begleitet von einem klaren Himmel und sanften Winden mit gerade einmal 4 km/h. In den Abendstunden geht die Sonne um 19:17 Uhr unter und beschert uns lange, laue Sommerabende.

Beständige Wetterlage mit klarem Himmel

In den darauffolgenden Tagen, vom 13. bis zum 14. Juli, bleibt das Wetter nachhaltig beständig bei klarem Himmel. Temperaturen von 31 Grad am Samstag und 32 Grad am Sonntag, kombiniert mit einer sanften Brise, ideal für eine Erfrischung im Meer oder eine Entdeckungstour durch die charmanten Straßen von Alaró.

Hochsommerlicher Wochenstart in Alaró

Zum Wochenbeginn am Montag, 15. Juli, steigt das Thermometer weiter auf sommerliche 34 Grad. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 32% und der Wind bläst leicht, sodass eine angenehme Atmosphäre für alle Outdoor-Aktivitäten entsteht. Der Sonnenaufgang um 4:33 Uhr lädt Frühaufsteher ein, den Tag in Vollendung zu genießen.

Temperaturrekord in Sicht?

Der Mittwoch, 17. Juli, und der Donnerstag, 18. Juli, könnten die bisher heißesten Tage des Jahres werden. Bei klarer Sicht auf den azurblauen Himmel erreichen die Temperaturen bis zu 35 Grad bzw. 37 Grad. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf beeindruckende 14% und erfordert ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Sonnenschutz, um einen sicheren und angenehmen Aufenthalt im Freien zu gewährleisten.

Wochenendaussichten: Weiterhin heiß mit leichten Wolken

Das Wochenende lässt weiterhin keine Abkühlung erwarten, stattdes...

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:20:28. +++