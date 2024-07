Hitzewelle in Inca: Mallorca erwartet strahlenden Sonnenschein und ansteigende Temperaturen bis 39 Grad! (12.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad in Inca

Der mallorquinische Sommer zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner heißesten Seite: Hochsommerliche Temperaturen und klarer Himmel sorgen in IncaInca für perfektes Urlaubswetter. Wer die warmen Sonnenstrahlen genießen möchte, findet in der Region ideale Bedingungen vor.

Das aktuelle Wetter und die 7-Tage-Vorschau für Inca

Am Freitag, dem 12.7.2024, erwarten Sie in Inca sommerliche 34 Grad Celsius unter einem klaren Himmel. Eine sanfte Brise mit 5 km/h ist ebenso vorhersagegemäß wie eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 36 Prozent und ein Druck von 1014 hPa. Sonnenauf- und -untergänge können Sie um 04:30 Uhr bzw. 19:16 Uhr bewundern.

Das Wochenende bleibt weiterhin sonnig: Am Samstag, 13.7.2024, kühlt es leicht auf angenehme 30 Grad ab. Jedoch behält der Himmel seine klare Sicht bei, was den ganzen Tag über ungetrübtes Sonnenbaden ermöglicht.

Der Sonntag zeigt sich mit einigen wenigen Wolken am sonst blauen Himmel und bietet wärmeempfindlichen Personen mit 34 Grad und leichtem Wind eine kleine Erfrischung.

Temperaturen klettern weiter – Höchstwerte in Inca in dieser Woche

Zu Beginn der neuen Woche überschreitet das Quecksilber die 35-Grad-Marke. Der Montag, 15.7.2024, führt uns in eine neue Stufe des heißen mallorquinischen Sommers, während der Dienstag und Mittwoch mit 34-35 Grad flirten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt zudem auf angenehme 26 Prozent, was die Wärme gerade noch erträglich macht.

Doch der Höhepunkt der Hitzewelle steht noch bevor: Am Donnerstag, 18.7.2024, dürfen wir uns auf satte 39 Grad einstellen, eine Temperatur, die am Folgetag nochmals erwartet wird, ergänzt durch vereinzelte Wolken.

Wetterausblick für Inca: Bleibt es so heiß auf Mallorca?

Die gelungene Kombination aus Wärme und leichtem Wind setzt sich fort, während die Luftfeuchtigkeit entsprechend tagsüber zurückgeht. Besonders Wassersportler und Sonnenanbeter kommen in dieser Saison voll auf ihre Kosten.

Für Urlaubsvorplanungen und Freizeitaktivitäten bedeutet dies: Sonnenschutzmittel, Wasserflaschen und luftige Kleidung sollten zu Ihren ständigen Begleitern gehören, während die Abende sich hervorragend für ausgedehnte Strandspaziergänge und romantische Sonnenuntergänge anbieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:31:50. +++