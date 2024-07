Hitzewelle in Sencelles: Klare Himmel und steigende Temperaturen (12.7.2024)

Sonne satt und Hitze pur: Sencelles Wettertrend für die kommende Woche

Mit einem kristallklaren Himmel und steigenden Temperaturen bereitet sich Sencelles auf eine Hitzewelle vor. Die kommende Woche verspricht eine hitzige Angelegenheit zu werden, mit einem strahlend lenzhaften Wetter, das die Einwohner und Besucher Mallorcas täglich zum Sonnenbaden einlädt.

Wetter in Sencelles: Pure Sonne und hohe Temperaturen

Wetter in Sencelles: Pure Sonne und hohe Temperaturen Der 12. Juli 2024 leitet die heißeste Phase ein, erwarten Sie bis zu 35°C, begleitet von einem schwachen Windzimmer von nur 5 km/h. Der Himmel bleibt reiner und klarer als ein tiefblauer Ozean, während die Luftfeuchtigkeit bei 33% liegt.

Am folgenden Tag, dem 13. Juli, kühlt sich die Luft leicht auf 31°C ab, behält aber die schonende Brise und den klar azurnen Himmel bei, was den perfekten Rahmen für jegliche Freiluftaktivitäten bietet.

Leichte Bewölkung und anhaltende Wärme ab Mitte der Woche

Der 14. Juli führt ein paar vereinzelte Wolken in die Parade ein, aber die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten von 34°C weiterhin sommerlich. Eine ideale Gelegenheit, das malerische Sencelles und seine Umgebung in der angenehmen Morgendämmerung zu erleben, die ab 4:32 Uhr Einzug erhält. Der Tag beschließt seinen friedlichen Abend mit einem Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr.

Von 15. Juli bis zum 17. Juli bleibt der Himmel in Sencelles tarnfrei und lässt die Quecksilbersäule auf bis zu 36°C steigen, was für laue, sternklare Abende perfekt ist, um die lokale Gastronomie oder ein Glas mallorquinischen Weins unter dem Sternenhimmel zu genießen.

Spitzenreiter der Woche: Hitzerekorde in Sicht

Der Höhepunkt erreicht uns zum Wochenende, wenn am 18. und 19. Juli die Temperaturen auf beeindruckende 39°C sprinten. Diese tage werden ein paar zerstreute Wolken beinhalten, die möglichweise eine kleine Temperatursenkung bieten könnten, doch die Realität bleibt: Die Hitze dominiert.

In dieser Zeit, in der die Sonnenaufgangszeiten sich beim sanften 4:35 Uhrbeginnen und die Sonnenuntergangszeiten sich stufenweise bis 19:12 Uhr zurückziehen, genießt man seine Morgen- und Abendroutinen am besten frühzeitig oder spät, um den Höchsttemperaturen des Tages zu entsangen.19:12 Uhr

Fazit: Mallorcas Wetter bietet in Sencelles eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme. Ideal zum entspannen und genießen, doch vergessen Sie nicht auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Sonnenschutz während dieser Hitzeperiode zu achten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:44:36. +++