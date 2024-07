Hochsommer in Lloret de Vistalegre: Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen (12.7.2024)

Sonne pur und mediterrane Wärme bescheren Lloret de Vistalegre traumhafte Juli-Tage

Die Sonneninsel Mallorca zeigt sich in Lloret de Vistalegre von ihrer schönsten Seite und verwöhnt Einwohner sowie Urlauber mit einer beeindruckenden Serie an hochsommerlichen Tagen. Der Wettertrend für die nächste Woche verspricht ungetrübten Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel und eine sanfte Brise, die für leichte Erfrischung sorgt.

Strahlend blauer Himmel zum Wochenstart

Am Freitag, den 12. Juli 2024, erwartet die Besucher von Lloret de Vistalegre eine maximale Temperatur von 34°C. Mit einem leichten Wind von 6 km/h bleibt es angenehm, auch wenn die Luftfeuchtigkeit, bei angenehmen 34%, einen leicht trockenen Eindruck hinterlässt. Besonders bemerkenswert ist der Druck von 1013 hPa, was auf das anhaltend stabile Wetter hinweist. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestalten den Tag in langen hellen Stunden von 4:30 Uhr morgens bis 19:16 Uhr abends.

Perfekte Bedingungen zum Baden und Sonnenbaden

Das Wochenende lädt mit Höchsttemperaturen von 30°C am Samstag und einem minimalen Rückgang der Hygrometrie auf 34°C am Sonntag zum Verweilen am Strand ein. Die klare Himmelskuppel bleibt der ständige Begleiter, während leichter Wind für das typische Inselleben entlang des Mittelmeeres sorgt.

Die erste Hälfte der Woche wird von klarem Skystatus dominiert, was bedeutet, dass sich Einwohner und Besucher auf warme, goldene Abendstunden freuen dürfen, spannend beim Flanieren durch die romantischen Gassen von Lloret de Vistalegre.

Temperaturen klettern weiter bis zur Wochenmitte

Von Montag bis Mittwoch erlebt Lloret de Vistalegre einen ansteigenden Trend bei den Temperaturen. Hierbei zeichnet sich ein Peak mit sage und schreibe 38°C am Donnerstag ab, gepaart mit einer bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 15%. Ein solcher Hochsommer verlangt nach ausgedehnten Siestas und zahlreichen Abkühlungen im kristallklaren Wasser des Mittelmeeres.

Abgerundet wird diese Hochsommer-Woche durch leichte Windverhältnisse und einer Druckstabilität, die selten so konstant ist.

Kurzum, die Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre versprechen pures Sommerglück. Die Tage laden ein, um die Weite der mallorquinischen Natur zu genießen, sei es bei einer Wanderung oder einer ausgiebigen Radtour durch die traumhafte Landschaft.

