Santanyí-Wetter vom 12.7.2024 bis 19.7.2024: Sonnenschein und milde Brisen (12.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Santanyí

Das Wetter in Santanyí präsentiert sich von seiner besten Seite: In der zweiten Juliwoche können die Einwohner und Urlauber auf Mallorca sich auf klaren Himmel, sonnige Tage und sommerliche Temperaturen einstellen. Ein idealer Moment, um das vielfältige Freizeitangebot der Region zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen.

Wetterlage vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2024 in Santanyí

Die Landschaft rund um Santanyí wird in den kommenden Tagen von einer beachtlichen Sommerwärme verwöhnt. Am Donnerstag, den 12. Juli, dürfen wir uns auf eine Maximaltemperatur von 29°C bei einem klaren Himmel einstellen. Eine sanfte Brise wird mit etwa 7 km/h über die Insel streichen, was die warmen Temperaturen durchaus erträglich machen wird.

Der folgende Freitag zeigt sich mit 27°C und einem ebenfalls klaren Himmel ähnlich angenehm. Mit leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von etwa 8 km/h wird auch dieser Tag ein freundlicher Begleiter für Outdoor-Aktivitäten sein.

Am Samstag, dem 14.7., erwartet die Besucher Santanyís ein weiterer herrlicher Tag mit wenigen Wolken am Himmel und angenehmen 27°C. Auch an diesem Tag hält sich der Wind zurück, was die Freizeitmöglichkeiten im Freien zusätzlich fördert.

Ein beständiges Wetterbild herrscht auch zu Beginn der neuen Woche vor: Von Sonntag bis Dienstag können sich die Menschen in Santanyí auf konstante Temperaturen und überwiegend klaren Himmel einstellen. Die Quecksilbersäule klettert dabei täglich auf 27°C bis 29°C.

Zum Ausklang der Woche, am Mittwoch, den 19. Juli, ändert sich das Bild nur geringfügig, wobei dann leichte Wolkenformationen zu sehen sein werden und das Thermometer erstmals 30 Grad anzeigt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben weiterhin in einem sehr milden Bereich von 4 km/h, was die Urlaubsstimmung nicht trüben sollte.

Beachten Sie auch die Sonnenauf- und -untergangszeiten, die Ihnen helfen, Ihre Tage optimal zu nutzen. Der früheste Sonnenaufgang wird um 4:30 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 19:14 Uhr am 12. Juli zu beobachten sein.

Abschlussbemerkung

Die kommenden Tage in Santanyí stehen somit ganz im Zeichen des typisch mediterranen Sommers. Perfekte Bedingungen, um die schönsten Seiten Mallorcas zu erkunden und das ganz ohne Wetterkapriolen. Genießen Sie die warmen Julitage und lassen Sie sich von den angenehmen Nächten verzaubern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:43:27. +++