Sonne pur und leichter Brise: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage für Palma de Mallorca (12.07.2024 bis 19.07.2024)

Sommerlicher Hochgenuss: Eine Woche voller Sonnenschein in Palma de Mallorca

Mit einem strahlenden blauen Himmel begrüßt Palma de Mallorca seine Besucher und Bewohner. Die kommende Woche verspricht durchgehend heiteres Wetter mit Temperaturen, die Sommerliebhaber erfreuen werden.

Perfektes Urlaubswetter: Sonnenschein und Wärme dominieren

Sind Sie bereit, Ihre Sonnencreme herauszuholen und die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren? Die Wetterprognose für die nächsten sieben Tage verspricht genau das: Einmalig schönes Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien. Von Freitag, 12. Juli, bis Freitag, 19. Juli 2024, zeigt sich das Wetter in Palma de Mallorca von seiner besten Seite.

Start ins strahlend warme Wochenende

Am Freitag strahlt die Sonne ohne Unterbrechung bei einer Temperatur von 30°C, und das bei einer angenehmen Brise von nur 6 km/h. Niedrige Luftfeuchtigkeit und ein leichter Wind versprechen einen komfortablen Aufenthalt im Freien. Das Wochenende startet ebenso klar mit gleichbleibenden 30°C am Samstag.

Leichte Bewölkung lockert die strahlende Sonne leicht auf

Doch leichtes Spiel der Wolken am Sonntag leitet eine minimale Temparaturabkühlung ein, wobei das Thermometer immernoch angenehme 28°C anzeigt.

Die neue Woche beginnt wie aus dem Bilderbuch

Warmes und klares Wetter setzt sich auch zu Beginn der nächsten Woche fort. Am Montag und Dienstag erwarten Sie weiterhin strahlende Tage mit 32°C, während der Mittwoch mit 33°C und leichter Bewölkung eine interessante Abwechslung bietet.

Der Sonnenaufgang in dieser Woche wird täglich ein Spektakel sein und um etwa 4:32 Uhr beginnen, während die Sonnenuntergänge Sie bis gegen 19:15 Uhr in ihren Bann ziehen werden.

Für alle Outdoor-Aktivitäten und lange Abende am Strand bietet diese Wettervorhersage also beste Voraussetzungen. Genießen Sie die exquisite Mischung aus Sonnenbaden und lauen Nächten, die Palma in dieser Woche bereithält. Vergessen Sie nicht regelmäßig zu hydratisieren und sich mit ausreichend Sonnenschutz zu versorgen!

