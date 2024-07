Sonne satt und milde Brisen: Das erwartet Andratx in der kommenden Woche (12.7.2024)

Wetterprognose Andratx: Sonnige Aussichten vom 12.07. bis 19.07.2024

Wenn Sie Ihre Tage unter klarem Himmel, bei angenehmen Temperaturen und einer leichten Meeresbrise genießen möchten, sind Sie in Andratx genau richtig. Die Wettervorhersage für die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Stunden am Strand.

Sonniges Wetter mit leichten Temperaturschwankungen

Am Freitag, den 12. Juli 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Andratx ein herrlich klarer Himmel, mit einer Höchsttemperatur von 25°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, was zu einem entspannten Tag am Meer einlädt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%, während der atmosphärische Druck bei 1014 hPa liegt. Der Tag beginnt früh um 4:33 Uhr Sonnenaufgang und endet mit dem malerischen Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Wochenende in Andratx: Perfektes Wetter zum Genießen

Das Wochenende sieht ebenfalls vielversprechend aus, mit leichten Wolken am Samstag, 13. Juli, die sich kaum auf die Stimmung auswirken werden, da sie von einem weiteren sonnigen Tag mit 26°C Höchsttemperatur flankiert werden. Die Meeresbrise bleibt mild und konstant bei 5 km/h, begleitet von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 64%.

Die neue Woche bleibt durchgehend sonnig

Von Sonntag bis Donnerstag können sich Andratx und seine Gäste auf kontinuierlich klares Wetter freuen, mit Temperaturen, die täglich auf angenehme 25°C bis 28°C steigen. Besonders erwähnenswert ist der Dienstag, 17. Juli 2024, an dem es mit nur 2 km/h Windgeschwindigkeit besonders still sein wird und die Luftfeuchtigkeit auf 66% abfällt.

Am Mittwoch, den 18. Juli, erreicht die Temperatur einen Höhepunkt von 28°C bei ebenfalls klarer Sicht und einer minimalen Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h. Eine leichte Wetteränderung zeichnet sich schließlich am Donnerstag, 19. Juli, mit leichter Bewölkung ab, jedoch bleibt das Thermometer konstant bei warmen 28°C.

Das Freizeitwetter in Andratx könnte kaum besser sein. Ob Wandern, Segeln, oder einfach nur Faulenzen am Strand – es sollte für jeden etwas dabei sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:21:58. +++