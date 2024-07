Sonnige Aussichten: Die Wetterprognose für Son Servera vom 12.07.2024 bis 19.07.2024

Sommerflair in Son Servera: Hochsommerliches Wetter setzt sich durch

Die Hochsommerzeit ist in vollem Gange, und die Bewohner sowie Besucher von Son Servera können sich auf eine durch und durch sonnige Woche freuen. Mit klarblauem Himmel und warmen Temperaturen empfängt die malerische Stadt auf Mallorca ihre Gäste.

Perfektes Strandwetter: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Der 12. Juli 2024 startet in Son Servera mit einer angenehmen Nachttemperatur von 26°C und einem klaren Himmel, was den perfekten Auftakt für einen Tag am Strand bildet. Die Windgeschwindigkeiten sind sanft mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 75% liegt.

Der 13. Juli zeigt sich ebenso von seiner besten Seite mit einem sternenklaren Himmel und Temperaturen, die auf angenehme 25°C klettern. Der Wind bleibt leicht mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf willkommene 57%.

Am 14. Juli wird erneut ein idyllischer Tag vorhergesagt, gekennzeichnet durch konstante Wetterbedingungen. Ein leichter Wind und behagliche 25°C laden zu Aktivitäten im Freien ein.

Aufwärmen am 15. Juli: Die Temperatur steigt leicht auf 27°C, während alles andere beinahe konstant bleibt – ein strahlender Himmel und eine milde Brise zeichnen den Tag aus.

Die folgenden Tage, 16. und 17. Juli, bieten weiterhin optimale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, um die sonnige Metropole zu genießen. Mit maximalen Lufttemperaturen von 26°C und 27°C und schwachem Wind bleiben die Bedingungen ideal für sämtliche Sommeraktivitäten.

Die letzten zwei Tage der Woche, der 18. und 19. Juli, bringen eine kleine Veränderung im Wettergeschehen. Am 18. steigt das Quecksilber auf 29°C, wobei weiterhin ein blauer Himmel vorherrscht. Der 19. Juli bringt ein paar vereinzelte Wolken mit sich, dennoch bleibt es bei wohligen 29°C sommerlich.

Die Sonne verabschiedet sich in dieser Woche recht spät am Abend, beispielsweise am 12. Juli um 19:14 Uhr, was ausgedehnte Abende in gemütlicher mediterraner Atmosphäre verspricht.

Vorhersage für Son Servera – Ein Traum für jeden Sonnenhungrigen

Die kommende Woche in Son Servera könnte kaum besser für Sommeraktivitäten geplant sein. Mit durchweg sonnigen Aussichten und Temperaturen, die um die hohe 20°C-Marke schwanken, ist es die perfekte Zeit, das Uferleben zu genießen oder die bezaubernde Stadtlandschaft zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:47:29. +++