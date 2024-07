Sonnige Aussichten in Escorca: Ihre Wettervorhersage vom 12.7.2024 bis 19.7.2024 (12.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und ideales Urlaubswetter in Escorca

Das kristallklare Sommerwetter bestimmt die kommende Woche in Escorca, Mallorca und verspricht sommerliche Tage, die perfekt sind, um die malerische Natur und die wunderschönen Strände der Region zu genießen. Unsere detaillierte Wettervorhersage liefert Ihnen alle relevanten Informationen, um Ihre Aktivitäten im Freien und Ihre Freizeitpläne optimal zu gestalten.

Klare Himmel und angenehme Brisen: Das Wetter vom 12.07.2024 bis zum 19.07.2024

Der Start in diese sonnige Periode bietet am 12. Juli 2024 ein spektakuläres Wetter mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einem herrlich klaren Himmel. Die Winde wehen mild mit nur 5 km/h, was die idealen Bedingungen für einen Strandtag oder eine Wanderung in den atemberaubenden Bergen rund um Escorca darstellt.

Die folgenden Tage setzen diesen Trend grundsätzlich fort, mit Temperaturen, die stets um die 30°C-Marke schwanken und für die Jahreszeit typischen Nachttemperaturen, die für eine angenehme Erholung nach einem Tag unter der mallorquinischen Sonne sorgen. Am 19. Juli erreichen wir mit 34°C den Höhepunkt dieser Hitzewelle, perfekt für jeden, der das volle Sommergefühl erleben möchte – ob am Strand von Cala Tuent oder während einer Tour durch die Schlucht von Torrent de Pareis.

Die Nächte fallen während des gesamten Zeitraums angenehm aus und bieten die ersehnte Abkühlung nach den heißen Tagen. Die minimale (nicht angegebene) Nachttemperatur ermöglicht den Genuss lauer Sommerabende und sorgt für eine sternenklare Nacht. Steigen Sie in den frühen Morgenstunden oder während des Sonnenuntergangs, der sich im Laufe der Woche von 19:17 Uhr auf 19:13 Uhr verschiebt, auf einen der üppigen Wanderwege oder genießen Sie einfach die Ruhe an einem der ruhigen Strände.

Lokales Wetterdetail für Urlauber und Einheimische

Mit durchgängig niedrigen Windgeschwindigkeiten bleibt das Meer vor Escorca glatt und laden zum Schwimmen und Wassersport ein. Besondere Vorsicht ist jedoch geboten, da die UV-Strahlung in den kommenden Tagesstunden sehr intensiv sein kann – ein guter Sonnenschutz ist unerlässlich.

Die Luftfeuchtigkeit, die von 45% zu Beginn bis auf leichte 25% am Ende unserer Vorhersageperiode fällt, zusammen mit einem stabilen Luftdruck, verspricht eine hervorragende Sicht und geringe Schwüle, was den Komfort während Ihres Aufenthalts wesentlich erhöht.

Zusammenfassung des Wettertrends für Escorca

Nutzen Sie unsere zuverlässige Wettervorhersage, um Ihre perfekte Woche in Escorca zu planen, und genießen Sie alles, was Mallorca in dieser strahlend-schönen Woche zu bieten hat.

Bitte beachten Sie, dass Wettervorhersagen Schwankungen unterliegen und kurzfristige Änderungen möglich sind. Bleiben Sie daher immer auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:29:01. +++