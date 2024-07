Sonniger Hochsommer in Sóller: Wetterprognose für die kommende Woche (12.7.2024)

Wetteraussichten in Sóller: Hochsommerliche Temperaturen und Sonnenschein pur

Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite in Sóller, Mallorca. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen freuen. Die Wettervorhersage kündigt für die nächsten Tage konstant sonnige Bedingungen mit minimaler Bewölkung an.

Exklusive Wetterdaten: Was Sie in Sóller erwartet

Am Freitag, dem 12. Juli 2024, begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel mit einer Temperatur von 32°C. Ein sanfter Wind trägt zur angenehmen Atmosphäre bei und lädt zu diversen Freizeitaktivitäten ein. Der Sonnenaufgang um 04:31 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:17 Uhr rahmen einen langen, erlebnisreichen Tag ein.

Für Samstag, den 13. Juli, prognostiziert der Wetterdienst weiterhin sonniges Wetter mit einer Hochtemperatur von 29°C. Auch an diesem Tag verspricht der fast wolkenfreie Himmel ideale Bedingungen für Strandbesuche und Ausflüge.

Der 14. Juli hält mit 'ein paar Wolken' eine kleine Abwechslung bereit, doch lässt dies die Temperaturen kaum kühler werden. Mit 31°C bleibt es heiß in Sóller. Der Wind ruht nahezu komplett und bewegt sich nur sanft mit 2 km/h.

Am Montag, dem 15. Juli, steigt das Thermometer wieder auf 32°C, begleitet von einem klarblauen Himmel, der zum Verweilen unter der mallorquinischen Sonne einlädt.

Die Mitte der Woche markiert weiter steigende Temperaturen. Am 16. und 17. Juli werden 33°C erwartet, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 40 Prozent, was den Hochsommer in Sóller auch bei hoher Hitze durchaus erträglich macht.

Am 18. Juli erreicht die Wärme ihren vorläufigen Höhepunkt mit erwarteten 35°C unter einem klaren Himmel. Der Sonnenaufgang gegen 04:35 Uhr verspricht einen weiteren wunderschönen Tag auf der Insel.

Den Abschluss unserer Wettervorschau bildet der 19. Juli 2024, an dem sich das herrliche Wetter mit 'vereinzelten Wolken' bei weiterhin heißen 35°C leicht ändert.

Langfristige Prognose – Perfektes Urlaubswetter

Wer in den kommenden Tagen einen Urlaub in Sóller plant, kann sich über perfektes Wetter freuen. Ob Spaziergänge durch die Orangenhaine, Wanderungen im Tramuntana-Gebirge oder Badevergnügen an der Küste – das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

Sichern Sie sich also Ihre Plätze in den Cafés unter freiem Himmel und genießen Sie die lauen Sommernächte auf Mallorca. Mit Temperaturen, die sich für nahezu jede Aktivität im Freien eignen, steht einem unvergesslichen Aufenthalt in Sóller nichts im Weg.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:46:57. +++