Sonniges Hochsommerwetter in Consell – Die nächste Woche verspricht viel Sonne und steigende Temperaturen (12.7.2024)

Das perfekte Sommerwetter in Consell: Temperaturen klettern weiter nach oben

Ein Hoch über Mallorca lockt Sonnenanbeter und Sommerliebhaber nach draußen. Die bevorstehenden Tage in Consell, einem idyllischen Ort im Herzen der Insel, garantieren absolute Sonnenscheinmomente. Unsere Wetterprognose für die kommende Woche verspricht fast ununterbrochen blauen Himmel und eine weiterhin ansteigende Quecksilber-Skala.

Wetteraussichten für die nächste Woche in Consell (12.07.2024 bis 19.07.2024)

Der Start in die neue Woche erfolgt mit beinahe perfektem Sommerwetter. Die Temperaturen in Consell erreichen am Donnerstag, den 12. Juli 2024, sommerliche 34 Grad bei einem strahlend klaren Himmel. Eine sanfte Brise von nur 5 km/h wird für eine leichte Erfrischung sorgen.

Am darauffolgenden Freitag, den 13. Juli, dürfen wir uns ebenso über Ähnliches freuen: das Thermometer zeigt angenehme 31 Grad, und die Bedingungen des Himmels bleiben weiterhin günstig; die Sonne wird von einem makellosen Azur überwacht.

Die darauffolgenden Tage präsentieren sich in ähnlicher Manier: Samstag, 14. Juli, mit ein paar vereinzelten Wolken, wieder moderaten 33 Grad und leichtem Wind, gefolgt von Sonntag, 15. Juli, mit 34 Grad Höchsttemperatur unter einem wolkenlosen Himmel.

Die zweite Wochenhälfte setzt diese Hochsommerphase nahtlos fort. Der Montag, 16. Juli, begrüßt uns mit 35 Grad – der ideale Tag für Ausflüge oder Entspannung an Mallorcas malerischen Stränden. Am Dienstag wird es sogar noch heißer mit erwarteten 36 Grad und fast unveränderten Wetterbedingungen.

Der Höhepunkt dieser Welle ist am Mittwoch, 18. Juli, zu erwarten: Temperaturen klettern auf 37 Grad, und die Luftfeuchtigkeit nimmt spürbar ab – ein Phänomen, das die gefühlte Hitze noch verstärken könnte.

Das Wetter in Consell gipfelt am Donnerstag, 19. Juli, mit höchsten Werten von 38 Grad, wenngleich vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Die sanfte Luftbewegung wird uns weiterhin begleiten – ideal, um die Abendstunden bei angenehmem Klima zu genießen.

Tipps für heiße Sommertage in Consell

Bei solch optimalem Sommerwetter sind ausreichend Sonnenschutz und hydratisierende Getränke ein Muss. Wir empfehlen allen, die Unternehmungen an der frischen Luft planen, regelmäßige Pausen im Schatten einzulegen und die kühleren Morgenstunden für Aktivitäten zu nutzen.

Genießen Sie die Hochsommertage in Consell auf Mallorca in all ihrer Pracht, aber vergessen Sie nicht, sich und Ihre Lieben bei diesen Temperaturen zu schützen.

