Sonniges Hochsommerwetter in Selva auf Mallorca – Eine 7-Tage-Trendprognose (12.7.2024)

Selva auf Mallorca: Eine sonnige Hochsommerwoche steht bevor

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca begrüßt ihre Bewohner und Besucher mit einer stabilen Wetterlage und wohltemperierten Sommerklima, das typisch für diese Jahreszeit auf der Baleareninsel ist. In der Woche vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2024 können sich Feriengäste und Einheimische gleichermaßen auf eine Reihe von Sonnentagen einstellen, wie aus einer detaillierten Wetterprognose hervorgeht.

Der Wettertrend für die kommende Woche in Selva

Auf der Insel Mallorca ist der Sommer voll in seinem Element, und die angenehme High-Season Wärme hat sich fest in Selva etabliert. Der Himmel präsentiert sich überwiegend klar, und die Sonne beansprucht die Bühne für sich allein. Hier ist die Zusammenfassung des erwarteten Wetters für die kommenden Tage:

Der Sonnenaufgang in Selva beginnt in dieser Woche stets um 04:30 Uhr und weicht nur wenige Minuten im Laufe der Tage. Der Sonnenuntergang3746> markiert das Ende lichtdurchfluteter Stunden um ca. 19:15 Uhr, was lange und warme Abende verspricht.

Ob Sie die Sonnentage am Strand genießen, durch das Tramuntana-Gebirge wandern oder die Kultur und Küche Mallorcas erkunden – das Wetter in Selva bietet die perfekte Kulisse für eine Fülle an Sommeraktivitäten. Behalten Sie jedoch immer den aktuellen UV-Index im Auge und sorgen Sie für angemessenen Sonnenschutz während der sonnenreichen Stunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:44:01. +++