Sonniges Wetter in Capdepera: Eine Aussicht auf die kommende Woche (12.7.2024)

Sonniges Wetter sorgt für sommerliche Tage in Capdepera

Die Gemeinde Capdepera auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen reichlich Sonnenschein. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen laden die Tage zum Genießen der malerischen Küsten und des entspannten mediterranen Lebensstils ein. Hier erhalten Sie Ihre detaillierte Wetterprognose für Capdepera für die Woche vom 12. bis 19. Juli 2024, die Ihnen dabei helfen wird, Ihre Aktivitäten und Ausflüge perfekt zu planen.

Klare und warme Tage im Überblick

Der Beginn der Woche zeichnet sich durch beständiges Wetter aus. Am 12. Juli stellt sich eine Temperatur von 25 Grad Celsius ein, begleitet von einem leichten Wind mit 8 km/h. Eine Luftfeuchtigkeit von 80% und ein Luftdruck von 1014 hPa sorgen für angenehme Bedingungen. Das gleiche gilt für den 13. Juli, wobei die Feuchtigkeit auf 59% sinkt. Der 14. Juli zeigt so gut wie keine Änderungen mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer leicht steigenden Luftfeuchtigkeit.

Temperaturen ziehen leicht an

Vom 15. bis zum 19. Juli zeigt sich das Wetter in Capdepera weiterhin von seiner freundlichen Seite. Mit 27 Grad Celsius am 15. Juli steigen die Temperaturen leicht an, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 66%. Die darauf folgenden Tage präsentieren ähnliche Werte, wobei die maximale Temperatur der Woche bei 29 Grad Celsius am 19. Juli erreicht wird, an diesem Tag auch mit einer kleinen Abweichung im Wetter durch vereinzelte Wolken am sonst klaren Himmel.

Lange Tage mit viel Sonnenlicht

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben relativ konstant, dem Rhythmus des Hochsommers folgend. Erleben Sie lange Tage voller Licht von etwa 4:28 Uhr morgens bis 19:14 Uhr abends zu Beginn der Woche. Der 19. Juli bringt einen Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und einen Sonnenuntergang um 19:10 Uhr, was weiterhin für umfangreiche Tage sorgt, die perfekt sind, um Capdepera und seine Umgebung zu genießen.

Fazit: Ideales Wetter für Urlaub und Aktivitäten

Das Wetter in Capdepera für die kommende Woche könnte nicht einladender sein: Klare Himmel, milde Windverhältnisse und freundliche Temperaturen. Planen Sie Ihren Ausflug an die Küste, genießen Sie entspannte Stunden an den Stränden oder erkunden Sie die Natur und Sehenswürdigkeiten. Es ist der perfekte Zeitraum für alle Arten von Urlaubsaktivitäten unter freiem Himmel.

