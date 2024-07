Strahlender Sonnenschein dominiert die Woche: Das Wetter in Banyalbufar vom 12. bis 19. Juli 2024 (12.7.2024)

Idyllisches Sommerwetter in Banyalbufar

Die kommende Woche verspricht in BanyalbufarBanyalbufar auf Mallorca sonnige Tage, die von einem klaren Himmel und wärmenden Sonnenstrahlen bestimmt werden. Touristen und Bewohner dürfen sich auf ideales Wetter für Strandbesuche, Wanderungen und andere Freizeitaktivitäten im Freien einstellen.

Wetterdetails der Woche im Überblick

Am Freitag, den 12. Juli erwartet uns ein wunderbarer Tag mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegt.

Sonnabend, der 13. Juli, bringt vereinzelte Wolken, doch mit weiterhin hohen Temperaturen von 27 Grad bleibt das Freizeitvergnügen ungetrübt. Die leichte Windbewegung von 4 km/h und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit sorgen für perfektes Urlaubswetter.

An Sonntag, den 14. Juli, halten sich ein paar Wolken am Himmel, die aber der Freude an den angenehmen 26 Grad keinen Abbruch tun. Die Windstille schafft ideale Bedingungen für Segler und Sonnenanbeter gleichermaßen.

Die Woche fährt fort mit einem klaren Himmel am Montag, den 15. Juli, und Temperaturen, die erneut auf 27 Grad klettern. Mit einer stabilen Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind ist wieder ein Tag voller Sonnenschein zu erwarten.

Ab Mitte der Woche gibt es einen kleinen Temperaturanstieg: Am Dienstag, den 16. Juli, stehen 29 Grad auf dem Thermometer, und der klare Himmel wird von kaum einem Windhauch berührt.

Der Mittwoch, 17. Juli, besticht durch eine ähnlich warme Wetterlage mit 29 Grad und einem nahezu windstillen Tag, ideal für ausgedehnte Ausflüge in die umliegende Natur Banyalbufars.

Das Highlight der Woche kündigt sich mit Donnerstag, den 18. Juli an, wenn das Quecksilber sogar auf 30 Grad ansteigt. Ein Traumtag mit klarem Himmel, optimalen Bedingungen für jeden, der das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen möchte.

Die Woche beschließt mit Freitag, den 19. Juli, bei welchem geringfügige Wolkenformationen nichts an der sommerlichen Temperatur von 30 Grad ändern. Perfekt, um die letzten Urlaubstage auszukosten oder sich auf das bevorstehende Wochenende vorzubereiten.

Ausblick auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonne begrüßt Banyalbufar früh am Morgen, aufgehend gegen 4:32 Uhr zu Beginn der Woche, und verabschiedet sich spät am Abend um 19:18 Uhr, was lange und ereignisreiche Sommertage verspricht.

Mit leichten Veränderungen in den Sonnenauf- und -untergangszeiten behält die Woche ihren sommerlichen Rhythmus bei, wobei die Abende nach und nach etwas kürzer werden.

