Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen: Die Wetteraussichten für Costitx auf Mallorca (12.7.2024)

Ein strahlendes Wetterparadies erwartet Sie in Costitx

Die Sommerhitze hat Costitx fest im Griff, und die nächsten Tage versprechen weiterhin reichlich Sonnenschein und hohe Temperaturen. Erfahren Sie im Folgenden, wie sich das Wetter in Costitx auf Mallorca in der kommenden Woche präsentieren wird, und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien mit Bedacht.

Der Wettertrend bis zum 19. Juli 2024: Sonne pur und heiße Tage

Am Freitag, dem 12. Juli, eröffnet sich der Tag in Costitx mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 34°C. Eine leichte Brise weht mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt. Genießen Sie bei einem Druck von 1013 hPa einen wundervollen Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und beobachten Sie den Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Eine Oase des Wohlgefühls: Ideales Wetter für alle Sonnenanbeter

Das Wochenende bleibt bei einem klaren Himmel weiterhin freundlich, am Samstag werden es angenehme 30°C. Sonntag und Montag klettern die Temperaturen jeweils auf 35°C und 36°C, wobei der Montag als der trockenste Tag gilt mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 23 Prozent. An diesen Tagen scheint die Sonne fast den ganzen Tag, nur wenige Wolken sind ab und zu am Himmel zu sehen.

Heiße Höhepunkte der kommenden Tage

Die zweite Wochenhälfte hält das sommerliche Wetter in Costitx aufrecht, und die Temperaturen schwanken zwischen 33°C und atemberaubenden 40°C am Donnerstag. Gerade am Mittwoch, mit einer Luftfeuchtigkeit von lediglich 12%, sollten Sie darauf achten, ausreichend zu trinken und sich im Schatten aufzuhalten oder Sonnenschutz zu verwenden.

Der perfekte Zeitpunkt, um Mallorcas Schönheit zu genießen

Bei solch einem Wetter ist es die perfekte Gelegenheit, die atemberaubende Natur und die malerischen Strände rund um Costitx zu erkunden. Vergessen Sie jedoch nicht, während des Aufenthaltes im Freien für ausreichend Sonnenschutz zu sorgen und die Stunden der größten Hitze, meist zwischen 11 und 16 Uhr, zu meiden oder im Schatten zu verbringen.]>

Die Meta-Beschreibung für diesen Artikel kann folgendermaßen lauten: "Entdecken Sie die sommerlichen Wetteraussichten für Costitx auf Mallorca mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Ideal für Sonnenanbeter und Urlauber, die die Hitze genießen möchten!" Die Meta-Keywords könnten beinhalten: "Wetter Costitx Mallorca, Wettervorhersage Costitx, Temperaturen Costitx, Sonnenschein Mallorca, Sommerwetter Mallorca".

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:27:55. +++