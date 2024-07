Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Muro, Mallorca für die kommende Woche (12.7.2024)

Das traumhafte Sommerwetter in Muro: Eine Vorschau für die Woche vom 12. bis 19. Juli 2024

Die Sonne herrscht in Muro, Mallorca, mit einer bezaubernden Klarheit - die kommende Woche verspricht angenehm warme Temperaturen, kaum eine Wolke in Sicht und eine leichte Meeresbrise, die für eine willkommene Abkühlung sorgt. Beginnend mit dem 12. Juli, können sich Einheimische und Urlauber auf eine idyllische Sommerzeit freuen.

Freundliches Wetter und lange Sonnenstunden erwarten Sie

Am Freitag, dem 12. Juli 2024, erleben wir einen Start in das Wochenende mit leichten Regenschauern bei 30°C, die jedoch die sonnige Stimmung kaum eindämmen können. Der Wind weht sanft mit 3 km/h, wobeisich der Luftdruck auf 1014 hPa stabilisiert und eine Luftfeuchtigkeit von 51% eine frische Brise verspricht.

Das Wochenende wird mit einem strahlend klaren Himmel am Samstag, dem 13. Juli, gekrönt. Temperaturen klettern auf wohlige 31°C, während der Wind geringfügig auf 5 km/h anzieht. Der niedrige Feuchtigkeitsgehalt von 36% lässt das sommerliche Wetter in voller Pracht erstrahlen.

Einige wenige Wolken werden den Himmel am Sonntag, dem 14. Juli, bedecken, doch die Sonne wird durchsetzen und die Wärme auf angenehme 29°C bringen. Die Brise bleibt weiterhin gemächlich und der Sonnenauf- und -untergang versprechen lange und helle Tage.

Eine neue Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche startet spektakulär mit klarem Himmel und warmen Tagen. Vom 15. Juli bis zum 19. Juli beherrscht der klare Blick in den Himmel das Wettergeschehen in Muro. Tagestemperaturen pendeln um die 31°C, und selbst in den Nächten bleibt es angenehm mild.

Leichte Schwankungen im Luftdruck und eine konstante, schwache Windbewegung sind perfekt, um die sommerlichen Tage am Strand oder in der Natur zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt weitgehend niedrig, was das Wohlgefühl unter der Mittelmeersonne maximiert. Zum Wochenende hin erleben wir einen kleinen Anstieg der Temperaturen auf 32°C.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:37:26. +++