Wetter Calvià (12.07.2024 bis 19.07.2024): Sonnenschein und milde Brisen - Ihr umfassender Wetterbericht für die kommende Woche

Das Sommerwetter in Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet Sie

Calvià auf Mallorca bereitet sich auf eine großartige Woche mit klarer Sicht und idealen Temperaturen vor. Die Sonne wird von ihre besten Seite zeigen, was den Touristen und Einwohnern gleichermaßen zugutekommt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Wetterprognose für die folgenden sieben Tage in dieser bezaubernden Region.

Wetterdetails für Calvià (12.07. - 19.07.2024)

Beginnend mit dem Freitag, dem 12. Juli 2024, können Sie sich auf angenehme 27°C einstellen, begleitet von einem klaren Himmel und einer sanften Brise von gerade einmal 6 km/h. Sowohl die Feuchtigkeit als auch der Luftdruck liegen in einem moderten Bereich mit 65% bzw. 1014 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang bereits um 4:32 Uhr und erleben Sie einen langen Tag, denn die Sonne verabschiedet sich nicht vor 19:17 Uhr.

Das Wochenende hält ähnlich schöne Bedingungen bereit. Der Samstag, 13. Juli, präsentiert sich mit 28°C und erneut klarem Himmel, wobei die Feuchtigkeit ein wenig sinkt auf angenehme 54%. Der Sonntag bringt eine kleine Abwechslung mit einigen wenigen Wolken und 26°C.

Ideal für Freizeitaktivitäten: Wetteraussichten in der kommenden Woche

Die Folgetage bis zum Donnerstag, 19. Juli 2024, versprechen weiterhin ideales Sommerwetter. Die Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Rahmen von maximal 30°C und minimal 26°C. Die Sonne bleibt weitestgehend ungetrübt von Wolken, bis auf die leichte Unterbrechung durch vereinzelte Wolken am 19. Juli selbst. Die Feuchtigkeitswerte nehmen kontinuierlich ab und der Wind hält sich zurück, was zu ruhigen und warmen Tagen führt.

Tipps für den perfekten Urlaub in Calvià

Das warme Wetter und die kleinsten Windschübe sind wie gemacht für lange Spaziergänge an den Stränden von Calvià oder für abendliche Erkundungen der lokalen Cuisine an der Promenade. Bedenken Sie den UV-Schutz, den Sie zwischen diesen langen Sonnenstunden sicher benötigen werden, und packen Sie ausreichend Sonnencreme ein. Genießen Sie die Morgen- und Abendstunden, in denen die Sonne nicht ganz so stechend ist, um die wahre Schönheit von Calviàs Natur zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:25:17. +++