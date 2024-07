Wetter in Marratxí: Die Prognose für die kommende Woche (12.07.24 bis 19.07.24)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Marratxí

Die kommende Woche beschert Einwohnern und Besuchern von Marratxí einen perfecten Hochsommer mit klarem Himmel und warmen Temperaturen. Es herrscht ideales Wetter, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die die Region zu bieten hat, vollends zu genießen.

Sonnenschein pur und hohe Temperaturen

Vom 12. Juli bis zum 19. Juli 2024 dürfen wir uns in Marratxí auf durchgehend schönes Wetter freuen. Die Tage starten mit malerischen Sonnenaufgängen und enden in ebenso spektakulären Sonnenuntergängen.

Am 12. Juli beginnt die Woche mit angenehmen 32 Grad Celsius und einem wolkenlosen Himmel, was beste Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten schafft. Der Wind ist mit 5 km/h kaum zu spüren, somit steht einem entspannten Tag am Strand oder im Café nichts im Wege.

Die darauffolgenden Tage bleiben mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke sommerlich warm. Ein geringfügiger Wechsel zwischen strahlendem Sonnenschein und ein paar vereinzelten Wolken erfrischt die Sinne. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant und die Windgeschwindigkeit ist sanft.

Das Highlight der Woche stellt vermutlich der 18. Juli dar, wenn die Quecksilbersäule sogar die 35 Grad erreicht und eine fast schon tropische Atmosphäre schafft. Trotz der wenig bewölkten Aussichten gegen Ende der Woche, stehen insgesamt ungetrübte Sommertage bevor.

Lange Abende unter klarem Himmel

Die langen Sommernächte laden dazu ein, das kulturelle Angebot von Marratxí zu erkunden oder einfach die angenehmen Abendstunden in einer der vielen Terrassenbars der Stadt zu genießen. Mit Sonnenuntergangszeiten um 19:15 Uhr bleibt viel Zeit, den Tag ausklingen zu lassen.

Die detaillierte Prognose für die Woche:

Damit bietet Marratxí ideale Bedingungen für alle Sonnenhungrigen und aktive Urlauber. Ein Spitzenwetter, das zu vielen Unternehmungen unter freiem Himmel einlädt.

