Wetter in Pollença: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 12.07.2024 bis 19.07.2024

Strahlende Sonne über Pollença - Ihre Wetterprognose der kommenden Woche

Die Perle im Norden Mallorcas, Pollença, präsentiert sich in der bevorstehenden Woche als wahrer Sonnentraum. Mit vielversprechenden Aussichten auf klaren Himmel und angenehme Temperaturen lädt das Wetter alle Einheimischen und Besucher zu Outdoor-Aktivitäten und entspannten Tagen am Strand ein.

Klare Zustände und sanfte Sommerbrise - Das Wetter für Pollença im Detail

Beginnend mit dem 12. Juli 2024, empfängt Sie Pollença mit einer angenehmen Temperatur von 27°C und einem erfrischenden Lüftchen bei nur 7 km/h Wind. Bemerkenswert ist auch die relative Feuchtigkeit von 69%, die zusammen mit einem barometrischen Druck von 1014 hPa für Wohlbehagen sorgt.

Auch der darauf folgende Tag, 13. Juli 2024, verspricht bei 25°C und einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 59% weiterhin schönstes Sommerwetter. Die gleichen stabilisierenden Bedingungen mit einem Druck von 1014 hPa gelten auch für diesen Tag.

Der 14. Juli setzt einen drauf und beschert uns mit 29°C und einer angenehmen Windstärke von nur 4 km/h ein noch wärmeres Vergnügen. Und auch die nächsten Tage halten, was sie versprechen: bis zu 32°C am 15. Juli und bleibend geringe Windspeed.

Die Wochenmitte erlebt unverändert klarblaue Himmel, doch die Temperaturen pendeln etwas zurück auf 27°C am 16. Juli und steigen danach wieder auf 29°C am 17. Juli und später spitzenartige 32°C am 18. Juli, perfekt für alle Sonnenanbeter.

Ein Hauch von Wolken zum Abschluss - Die Wettervorhersage für den 19. Juli 2024

Den krönenden Abschluss der Woche bildet der 19. Juli mit einem sanft zuziehendem Wolkenvorhang bei weiterhin heißen 33°C. Kaum spürbare Winde und trockene Luft lassen diesen Tag in Pollença in schönstem Licht erscheinen.

Die Tage beginnen über diese Woche ausgesprochen früh dank der Sonnenaufgänge, die schon um halb fünf stattfinden, und enden mit langen, warmen Abenden, in denen die Sonne erst kurz nach sieben Uhr ihr Tageswerk beendet.

Alles in allem zeigt sich Pollença von seiner Schokoladenseite. Genießen Sie das schöne Wetter, die frühen Morgendawn und die späten Abenddämmerungen auf dieser traumhaften Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:39:04. +++