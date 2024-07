Wetter in Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und warme Temperaturen - Ihr 7-Tage-Wetterbericht (12.7.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Eugènia: 7-Tage-Prognose

Die idyllische Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmer Temperaturen vor. Mit klarem Himmel und einem leichten Brise wird die zweite Juliwoche zu einem perfekten Zeitpunkt für alle Aktivitäten im Freien. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage.

Wetter am Freitag, 12. Juli 2024

Mit einem strahlend klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 34°C beginnt die Woche vielversprechend in Santa Eugènia. Die sanfte Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird den Aufenthalt im Freien geradezu perfekt machen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 35%, und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 4:31 Uhr erwartet und die Sonne wird uns bis ungefähr 19:16 Uhr Gesellschaft leisten.

Wochenend-Ausblick: Samstag und Sonntag

Das Wochenende hält ebenfalls wunderschönes Wetter bereit, ideal für jegliche Ausflugspläne auf der Insel. Der Samstag zeigt sich von seiner besten Seite mit einem strahlenden Himmel und einer Spitzen-Temperatur von 35°C. Auch am Sonntag bleibt es heiter bei 36°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 22% sinkt, was für eine besonders angenehme Atmosphäre sorgt. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1017 hPa. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend einzucremen, denn die UV-Strahlung ist bei solch ungetrübtem Himmel nicht zu unterschätzen.

Wetterausblick für die kommende Woche

In der darauffolgenden Woche dürfen sich die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia auf eine Fortsetzung des herrlichen Wetters freuen. Bei Höchsttemperaturen von 38°C am Montag und Dienstag lockt Mallorca mit perfekten Bedingungen für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten. Beobachten Sie die leichte Bewölkung am Dienstag – ein perfekter Tag für Fotografen, die das sanfte Licht für wunderschöne Landschaftsaufnahmen nutzen möchten.

Fazit: Sonnige Tage in Santa Eugènia

Zusammengefasst stehen Santa Eugènia und seinen Besuchern eine Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen bevor. Mit einer minimalen Bewölkung zwischendurch bietet Mallorca ideale Urlaubsbedingungen. Die Abendstunden laden weiterhin zum Verweilen im Freien ein, denn die Temperaturen bleiben auch nach Sonnenuntergang angenehm.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:41:58. +++