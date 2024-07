Wetter Lloseta (12.07.24 bis 19.07.24): Sommerhitze und klare Himmel über Mallorca

Wetter in Lloseta: Eine sonnendurchflutete Woche steht bevor

Ein prächtiger sonniger Juli erwartet die Einheimischen und Besucher in Lloseta auf Mallorca. Mit strahlendem Himmel und kletternden Temperaturen, die sogar die 35°C-Marke überschreiten, verspricht die kommende Woche, jede Sommerliebe zum Ausdruck zu bringen und die perfekte Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien zu bieten. Die kommenden Tage in Lloseta zeigen eine beständige Linie der sommerlichen Heiterkeit und hohen Temperaturen. Beginnend am Freitag, den 12. Juli 2024, grüßt uns ein heiterer Tag mit einer Höchsttemperatur von stattlichen 33°C, begleitet von einer angenehmen Brise, die mit nur 5 km/h kaum zu spüren sein wird. Vergessen Sie nicht den Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung könnte in diesen klaren Himmelstagen recht hoch sein.

Wochenende in Lloseta: Sonnenbaden und milde Abende

Das Wochenende hält den gleichen Trend mit einem strahlenden Himmel und Temperaturen von 29°C am Samstag und 33°C am Sonntag. Der Wind bleibt weiterhin mild, was die warmen Tage noch erträglicher macht. Diese konstanten Bedingungen sind wie geschaffen für Ausflüge ans Meer oder ausgedehnte Wanderungen durch die malerische Umgebung von Lloseta.

Die Woche geht heiß weiter: Höchsttemperaturen erreichen 38°C

Ungebremst setzt sich die Hitze fort und seid daher gewarnt: Besonders ab Montag könnten die Temperaturen auf 35°C klettern und es bleibt bei klarem Himmel ganz die Woche über. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, was zu angenehmen Nächten führen kann, auch wenn man den lang erhofften Regen leider vergebens erwartet.

Gegen Ende der Woche, insbesondere am Donnerstag, den 18. Juli, zeigt das Thermometer voraussichtlich 37°C an. Es wird aller Voraussicht nach der heißeste Tag der Woche. Der Höhepunkt könnte am Freitag erreicht werden, an dem selbst die 38°C Marke rücksichtlos durchbrochen werden könnte, ganz zu schweigen von ein paar vereinzelten Wolken, die sich trauen, den blauen Himmel über Lloseta zu betreten.

Wir wünschen allen einen fantastischen Sommer und den Urlaubern unvergessliche Sommerabende auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das großartige Wetter in Lloseta verantwortungsbewusst.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:32:50. +++