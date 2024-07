Wetteraussichten für Artà: Sonnige Tage und milde Nächte vom 12. Juli bis 19. Juli 2024 (12.7.2024)

Perfektes Sommerwetter in Artà: Eine Woche voller Sonnenschein

Artà, ein idyllisches Städtchen auf der wunderschönen Insel Mallorca, wird in der Woche vom 12. Juli bis 19. Juli 2024 von purem Sonnenschein verwöhnt. Besucher und Einheimische können sich auf klare Himmel und ideale Temperaturen freuen, die zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten einladen.

Detailreiche Wettervorhersage für Artà

Zu Beginn der Woche, präzise am 12. Juli, zeigt sich das Wetter in Artà von seiner besten Seite mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C bei einem leichten Wind von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich auf einem komfortablen Niveau von 77%, was für entspannte Spaziergänge entlang der Küste oder durch das historische Stadtzentrum ideal ist.

Die kommenden Tage, einschließlich des 13. und 14. Juli, versprechen ebenfalls ungebremsten Sonnenschein und eine gleichbleibende Höchsttemperatur von 25°C. Offenbar ist die sommerliche Beständigkeit in Artà zuhause, begleitet von einer sanften Meeresbrise, die das sommerliche Flair perfekt macht.

Am 15. Juli lässt das Thermometer die Emotionen noch etwas höher steigen und erreicht eine Höchsttemperatur von 28°C. Die Sonne regiert weiterhin unangefochten im klaren Himmelszelt, während die Luftfeuchtigkeit leicht zurückgeht, was für eine spürbare Frische insbesondere in den Abendstunden sorgt.

Die Stetigkeit des strahlenden Wetters zieht sich durch die gesamte Woche, mit einer geringfügigen Reduktion der Temperatur auf 26°C am 16. und 17. Juli, die dennoch für sommerliches Vergnügen bestens geeignet ist.

Der Abschluss der Wetterwoche wird am 18. Juli von einem Hitzeschub begleitet, die Quecksilbersäule steigt auf 29°C und am folgenden Tag, dem 19. Juli, wird es noch heißer mit 30°C, begleitet von wenigen Wolken am Himmel.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Artà liefern täglich ein spektakuläres Schauspiel: Sonnenaufgänge zwischen 4:29 Uhr und 4:34 Uhr, gefolgt von Sonnenuntergängen zwischen 19:10 Uhr und 19:15 Uhr.

Zusammenfassung des Wettertrends für Artà

Die bevorstehende Woche in Artà wird zweifellos von warmen, sommerlichen Bedingungen und klaren, blauen Himmeln dominiert. Der konstante Sonnenschein und leichte Winde bieten ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, um Mallorcas Vielfalt in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:22:49. +++