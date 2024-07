Wetteraussichten für Petra, Mallorca: Sonnige Tage und milde Brisen vom 12.07.24 bis 19.07.24

Sonnige Prognosen für Petra auf Mallorca

Das Wetter in Petra, einem bezaubernden Örtchen im Herzen Mallorcas, verspricht für die bevorstehende Woche herrlichen Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Ein Blick auf die Wettervorhersage verrät: Touristen sowie Einheimische können sich auf ideale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten im Freien einstellen.

Wetterüberblick für Petra – Was erwartet uns in der kommenden Woche?

Beginnend mit dem 12. Juli 2024, präsentiert sich der Himmel über Petra größtenteils bedeckt, doch mit angenehmen 29°C. Die leichte Brise mit 7 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit machen den Tag besonders angenehm für einen Ausflug in die Natur.

Am 13. Juli wird der Himmel klar sein und die Temperaturen leicht auf 27°C fallen. Der Wind frischt mit 10 km/h etwas auf, was eine willkommene Abkühlung mit sich bringt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 26% fühlt sich das Wetter ideal für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour durch die Weinberge an.

Die Tage vom 14. bis zum 19. Juli bieten eine Reihe von perfekten Sommertagen. Mit konstant klarem Himmel erstreckt sich der Temperaturbereich von 26°C bis 30°C. Besonders beachtenswert ist, dass über diesen Zeitraum der Wind gelegentlich nachlässt und dafür sorgt, dass selbst die höheren Temperaturen als äußerst angenehm wahrgenommen werden.

Kommende Tage im Detail – Ihre Wetterübersicht für Petra

Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Petra sorgen für lange, angenehme Tage, mit Tageslicht, das die wunderbaren Farben der Insel von früh morgens bis in den späten Abend hinein erstrahlen lässt.

Ideales Wetter für Urlaubsaktivitäten – Sonnenschein satt in Petra

Die aktuellen Wetterbedingungen sind perfekt für Outdoor-Aktivitäten – sei es Wandern, Radfahren oder einfach nur das entspannte Genießen mallorquinischer Köstlichkeiten auf einer Terrasse mit Ausblick. Die niedrige Luftfeuchtigkeit und die milden Windverhältnisse sind wie geschaffen für einen sorgenfreien Urlaub oder entspannte Tage für die ansässige Bevölkerung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.7.2024, 01:38:29. +++