Wetteraussichten für Santa Margalida: Sonnige Tage und warme Temperaturen (12.7.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Santa Margalida

Die Bewohner und Besucher von Santa Margalida können sich auf eine herrliche Woche mit viel Sonnenschein und sommerlich hohen Temperaturen freuen. Der Himmel über Santa Margalida präsentiert sich weitgehend klar, und die Sonne wird von kaum einer Wolke verdeckt. Eine ideale Zeit für alle, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

Sonne pur und steigende Thermometerwerte

Der Start in die Woche am 12. Juli 2024 bietet mit einer Höchsttemperatur von 28°C und einem klarer Himmel ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 62 Prozent in einem angenehmen Bereich.

Dieser Trend setzt sich fort mit gleichbleibendem, klarem Himmel am 13. Juli, wobei die Temperaturen leicht auf angenehme 26°C fallen und die Luftfeuchtigkeit auf wohlige 52 Prozent sinkt.

Höhepunkt der Woche: Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke

Ab dem 14. Juli wird das Quecksilber stetig steigen, und Santa Margalida wird Höchsttemperaturen von bis zu 31°C verzeichnen. Mit einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit und einem ruhigen Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h lässt sich der klare Himmel besonders genießen.

Der 15. Juli verspricht mit 34°C den bisher heißesten Tag der Woche zu werden. Trockene Luft und leichter Wind machen diesen Tag zu einem Highlight für Liebhaber wärmerer Wetterlagen.

Beständiges Sommerwetter bietet ideale Urlaubsbedingungen

Auch in der zweiten Wochenhälfte lässt das schöne Wetter nicht nach. Mit einem stabilen Hochdruckgebiet über der Region bleiben die Tage bis zum 19. Juli größtenteils wolkenlos mit Temperaturen über 30°C. Es herrschen perfekte Bedingungen, um das Strand- und Wassersportangebot von Mallorca auskosten zu können. Einzig am letzten Tag der Woche deutet sich mit vereinzelten Wolken eine geringe Abwechslung im Himmelsbild an, während die Temperaturen mit bis zu 36°C ihren Höhepunkt erreichen.

Die langen Tage mit Sonnenaufgang um ca. 4:30 Uhr und Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr garantieren ausgiebige Sonnenstunden und laue Sommerabende in Santa Margalida. Somit steht einer unbeschwerten Woche voller Sonne, Strand und Kultur nichts im Wege.

