Wettervorhersage Binissalem: Sonnige Aussichten für die kommende Woche (12.07.24 - 19.07.24)

Hochsommerliche Temperaturen in Binissalem

Die kommende Woche verspricht in Binissalem, Mallorca, beste Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber. Mit einer Wettervorhersage, die durchgehend sonniges Wetter und steigende Temperaturen prognostiziert, steht einer wunderbar warmen Woche nichts im Weg.

Strahlend blauer Himmel über Binissalem

Die Woche beginnt am 12. Juli 2024 mit einer klaren Himmelssicht und einer Höchsttemperatur von 34 Grad Celsius. Bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h kann man kaum von einer Brise sprechen - die Luft steht fast still, was ideale Bedingungen für einen Strandaufenthalt oder eine entspannte Tour durch die Weinberge Binissalems bietet.

Angenehme Sommerabende garantiert

Die Tage des 13. und 14. Juli 2024 sind ebenfalls von einem klaren Himmel gekrönt, wobei die Temperaturen ein wenig auf angenehme 31 bis 33 Grad Celsius zurückgehen und die Windgeschwindigkeiten gering bleiben. Eine minimale Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 38% sorgt möglicherweise für etwas mehr Schwüle am 13. Juli, sollte aber den Genuss warmen Sommerwetters kaum beeinträchtigen.

Temperaturen klettern weiter nach oben

Ab dem 15. Juli 2024 erwartet die Besucher und Einheimischen in Binissalem eine weitere Steigerung der Höchsttemperaturen, die am 18. und 19. Juli mit 38 bis 39 Grad Celsius ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Begleitet von lächelnden Wolken, gewährleistet dieser Zeitraum perfektes Wetter für ausgedehnte Sonnenbäder und vielfältige Outdoor-Aktivitäten.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben konstant reizvoll und laden dazu ein, den Tag maximal auszukosten – von früh um 4:31 bzw. 4:36 Uhr bis in die Abendstunden um 19:13 bzw. 19:17 Uhr.

Tipps für Besucher

Für Besucher in Binissalem empfiehlt es sich, eine ausreichende Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor einzupacken und stets genügend Wasser zu trinken, um den hochsommerlichen Bedingungen gewachsen zu sein. Erholungssuchende sollten ebenso auf angemessenen Sonnenschutz in der Mittagszeit achten und die Hitze zur Entspannung und Erholung nutzen.

