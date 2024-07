Die Hitzewelle in Búger: Temperaturen steigen in den nächsten Tagen weiter an! (13.7.2024)

Die Sonne dominiert: Strahlendes Wetter in Búger erwartet

Während sich das Festland mancherorts mit wechselhaftem Sommerwetter abfinden muss, präsentiert sich Búger auf Mallorca in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. Der Blick auf die Wetterprognose lässt Sonnenanbeter jubeln: Der klare Himmel und steigende Temperaturen versprechen perfekte Bedingungen für alle, die das Mittelmeerflair genießens möchten.

Temperatur-Spitzenreiter der Woche

Búger, der malerische Ort im Herzen Mallorcas, kann sich auf eine echte Hitzewelle einstellen. Bereits am 13. Juli 2024 zeigt das Thermometer sommerliche 27°C, doch das ist erst der Anfang des sommerlichen Hochs. Mit einem durchgängig klarblauem Himmel ohne Wolken steigen die Werte weiter an, bis zu beeindruckenden 38°C am 18. und 19. Juli.

Wind, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Blick

Trotz der Hitze verspricht eine milde Brise mit Windgeschwindigkeiten zwischen 3 km/h und 6 km/h etwas Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit, die zwischen 16% und 46% liegt, sowie der konstante Luftdruck um 1013 bis 1016 hPa deuten auf stabile Wetterverhältnisse hin.

Verlängerte Dämmerung für Genießer

Erwähnenswert sind auch die langen Sommertage: Der Sonnenaufgang in Búger ist schon gegen 4:31 Uhr zu erwarten, während die Abenddämmerung sich erst nach 19:11 Uhr verabschiedet. Eine Einladung für lange Tage am Strand und laue Abende in den gemütlichen Cafés der Stadt.

Wetterhighlights zusammengefasst:

Besucher und Einheimische von Búger können sich also auf eine heiße, aber herrliche Woche einstellen. Wer die hohen Temperaturen meiden möchte, sollte die frühen Morgenstunden für Aktivitäten nutzen und den Nachmittag im Schatten oder in klimatisierten Räumen verbringen. Vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die Hitzewelle genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:24:19. +++