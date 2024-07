Herrliches Sommerwetter in Andratx: Sonnenschein und milde Brisen erwarten Sie (13.7.2024)

Andratx genießt warme Sommertage

Während der Hochsaison in Mallorca zeigt sich das Wetter in Andratx von seiner besten Seite. Ein Blick auf die Wettervorhersage für die nächste Woche verspricht viel Sonnenschein und angenehme Bedingungen, perfekt für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Leichte Wolken und viel Sonne am 13. Juli 2024

Der 13. Juli beginnt mit einigen wenigen Wolken am Himmel, die jedoch schnell der warmen Sommersonne mit Höchsttemperaturen um die 26 Grad weichen. Mit einem leichtem Wind von nur 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62% werden die Bedingungen ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten sein.

Die perfekte Sommerwoche

Der Trend geht weiter mit einem klarblauen Himmel, den Urlauber am 14. und 15. Juli genießen können. Die Temperaturen bleiben angenehm bei circa 25 Grad, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht auf 73% steigt. Der Wind bleibt sanft und die Luftdruckwerte von etwa 1014 hPa sorgen für stabilisiertes Wetter.

Am 16. Juli können Besucher und Einwohner von Andratx einen weiteren Tag voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen von etwa 26 Grad erwarten. Auch in dieser Nacht wird eine angenehme Schlaftemperatur gewährleistet sein, während man sich auf einen weiteren strahlenden Morgen am 17. Juli mit einer marginales Anstieg der Temperaturen auf 27 Grad freuen darf.

Die darauf folgenden Tage, der 18. und 19. Juli, verheißen nahezu identisches Wetter mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 28 bzw. 27 Grad. Es bleibt weiterhin trocken bei geringfügigem Wind um die 3 km/h machen diese Tage zu einer Erfüllung für Sonnenanbeter.

Zum Abschluss der Woche setzt sich der Trend am 20. Juli mit weiterem klaren Himmel und Temperaturen, die konstant um die 27 Grad liegen, fort. Das Wetter bleibt stabil, leichte Meeresbrisen lockern die Mittagswärme auf, die Luftfeuchtigkeit hält sich in angenehmen Grenzen und der Luftdruck zeigt sich mit 1013 hPa leicht niedriger als zu Wochenbeginn.27 Grad1013 hPa

Ein Fazit zum Wetter in Andratx

Zusammengefasst erwartet die Besucher von Andratx eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen, die das Herz eines jeden Sommerurlaubers höherschlagen lassen. Ob am Strand, beim Wandern oder einfach nur beim Entspannen in der Stadt, das Wetter in Andratx ist geradezu perfekt für sämtliche Sommeraktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:21:55. +++