Hitzewelle in Inca: Hochsommerliche Temperaturen und strahlend blauer Himmel (13.7.2024)

Sonniges Hochsommerwetter in Inca

Die kommenden Tage bringen der Region Inca auf Mallorca eine wahre Hitzewelle mit gleichbleibend hohen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Eine ideale Zeit für all jene, die das sommerliche Wetter Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

Wetteraussichten für die Woche vom 13.07.2024 bis 20.07.2024

Der Wettertrend für die kommenden sieben Tage zeigt eine Phase ausgesprochen stabilen und heißen Klimas. Mit einem wolkenlosen Himmel und Aufzeichnungen, die das Thermometer täglich auf neue Höchstwerte steigen lassen, bleibt keine Frage offen: Der Hochsommer hat Inca fest im Griff.

Am Samstag, den 13. Juli, starten wir mit angenehmen 29°C und einem klaren Himmel. Die Sonne begrüßt uns schon früh um 04:31 Uhr und begleitet uns bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr. Der Wind wird geradezu sanft wehen mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h.

Die darauf folgenden Tage erwarten uns mit einer schrittweisen Erwärmung. Am Sonntag, den 14. Juli, steigt die Maximaltemperatur auf 34°C und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 32% ab. Der Wind lässt weiter nach und legt eine Windgeschwindigkeit von nur noch 3 km/h an den Tag.

Am Montag, den 15. Juli, bleibt der Himmel ungetrübt und das Thermometer klettert auf 36°C. Die Trockenheit nimmt weiter zu, und wir messen eine Luftfeuchtigkeit von lediglich 25%. In den Folgetagen setzt sich dieser Trend fort und erreicht am Mittwoch und Donnerstag jeweils 39°C, mit einer bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeit.

Den Abschluss der Woche bildet der Freitag, 20. Juli, mit immer noch hitzigen 37°C, bevor die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche leicht abkühlen mögen.

Empfehlungen für die Hitzewelle in Inca

Zur Mitte Juli empfehlen wir, Maßnahmen zur Abkühlung zu ergreifen und auf ausreichende Hydratation zu achten. Gleichzeitig bieten die klaren Nächte ideale Bedingungen für Sternenbeobachtungen. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutz zu verwenden, um die Haut vor der intensiven UV-Strahlung zu schützen.

