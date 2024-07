Idyllisches Sommerwetter in Capdepera: Sonnige Aussichten für die kommende Woche (13.7.2024)

Capdepera genießt strahlenden Sonnenschein

Die malerische Küstenstadt Capdepera auf Mallorca erwartet einen traumhaften Hochsommer mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Ein idealer Zeitpunkt, um die vielfältige Naturschönheit der Region und das kulturelle Angebot in vollsten Zügen zu genießen.

Wettervorhersage für Capdepera vom 13.07.2024 bis 20.07.2024

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite und beschert Einheimischen wie Urlaubern perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Anbei finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für eine Woche Urlaubsfeeling oder Alltag unter der Sonne von Capdepera.

In Capdepera können Sonnenanbeter und Kulturbegeisterte gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Der Himmel zeigt sich in der nächste Woche durchgängig von seiner besten Seite. Sonnenauf- und untergänge können schon ab 4:29 Uhr bzw. bis 19:14 Uhr bewundert werden, was bedeutet, dass lange Sommertage voller Aktivitäten zu erwarten sind. Der geringe Wind trägt eine angenehme Brise durch die Gassen und über die Plätze, während die Luftfeuchtigkeit ein Schwimmen im Mittelmeer mehr als einladend macht.

