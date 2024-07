Mallorca-Wetter: 7 Tage Prognose für Santa Eugènia - Sonnig und heiß (13.7.2024)

Wetterbericht für Santa Eugènia vom 13. Juli bis 20. Juli 2024

Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen prägen das Wetter in Santa Eugènia auf Mallorca in der dritten Juliwoche. Ein Blick auf die 7-Tage-Wettervorhersage verspricht klaren Himmel und eine Hitzewelle, die die Insel für Einheimische und Urlauber gleichermaßen zum Genuss macht.

Sonnenschein pur und steigende Temperaturen

Unter dem klaren Himmel von Santa Eugènia erreichen die Temperaturen am Samstag, den 13. Juli, angenehme 31°C. Mit einer schwachen Brise von nur 6 km/h bleibt es bequem, selbst in der Höhe des Tages. Der Sonnenaufgang um 4:32 Uhr läutet einen langen, sonnigen Tag ein, der erst um 19:16 Uhr zum Sonnenuntergang endet.

Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Im Laufe der Woche steigt das Thermometer weiterhin an. Am Donnerstag, dem 16. Juli, dürfen sich Einwohner und Gäste auf heiße 38°C einstellen, gefolgt von Spitzenwerten von 39°C am Wochenende. Die Hitze wird begleitet von einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit, die bis auf 9% am 17. und 18. Juli sinkt. Auch der Wind bleibt sanft und wenig belastend.

Tipps für die heißen Tage

Bei solch beständigem Sommerwetter sind Schutzmaßnahmen wie Sonnencreme, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und das Meiden der Mittagshitze unabdingbar. Für alle, die Erfrischung suchen, bleibt die Küste Mallorcas mit ihren zahlreichen Stränden und Buchten ein paradiesisches Ziel.

Vorausschau auf das Wochenende

Das Wochenende hält das Niveau der heißen Welle - am Samstag, der 19. Juli, weisen die Prognosen immer noch auf hohe 38°C hin, und der Sonntag, der 20. Juli, setzt den Trend mit ähnlichen Temperaturen fort. Die windstillen Bedingungen bieten perfekte Voraussetzungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien bis in die späten Abendstunden.

Verpassen Sie keine Wetteraktualisierung und bleiben Sie informiert über die Wetterentwicklung in Santa EugèniaSanta Eugènia - gerade jetzt, in einer der attraktivsten Wochen des Sommers auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:41:48. +++