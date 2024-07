Mallorca Wetterupdate: Sonnige Aussichten für Pollença mit sommerlichen Temperaturen (13.7.2024)

Mallorca im sonnigen Glanz: Ideale Urlaubsbedingungen in Pollença

Die malerische Gemeinde Pollença auf Mallorca ist bekannt für ihre bezaubernde Altstadt, beeindruckenden Berglandschaften und traumhaften Strände. Für Besucher und Einheimische gibt es gute Nachrichten, denn die kommende Woche verspricht perfektes Sommerwetter.

Von Samstag, dem 13. Juli 2024, bis zum darauffolgenden Samstag dürfen sich Sonnenanbeter und Urlauber auf strahlend blauen Himmel und warme Temperaturen freuen. Die Temperaturen steigen liebevoll auf 25°C zu Beginn der Woche und erreichen ihren Höhepunkt am Sonntag und Montag mit wohlig warmen 32°C. Die Abende versinken in angenehme Milde, ein idealer Anlass für ausgedehnte Spaziergänge in den malerischen Gassen von Pollença oder entlang der Küste.

Erfrischende Brise und pure Entspannung unter der Sonne von Pollença

Die Wetterlage zeigt sich während der gesamten Woche von ihrer besten Seite. Einzelne Windstöße als sanfte Brise bieten die perfekte Abkühlung sowohl für erholsame Stunden am Strand als auch für Aktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 42 und 65 Prozent im angenehmen Bereich, was das hochsommerliche Wetter noch angenehmer macht.

Vorhersage im Detail: Der 7-Tage-Wettertrend für Pollença

Die Wettervorhersage verspricht somit eine Woche voller Sonnenschein mit idealen Voraussetzungen für jegliche Ferienaktivitäten. Besonders hervorzuheben ist der leichte Wind, der für eine angenehme Brise auch in der Zusammensetzung der sommerlichen Hitze sorgt. Die morgendliche Frische mit Sonnenaufgang ab 4:30 Uhr bis hin zum romantischen Sonnenuntergang gegen 19:16 Uhr bietet ausreichend Zeit, um die herrlichen Tage in vollsten Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:39:07. +++