Perfektes Sommerwetter in Palma de Mallorca: Sonnenschein und milde Brisen erwarten Sie! (13.7.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Palma de Mallorca

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite: In der Hauptstadt Palma de Mallorca erwartet Einwohner und Urlauber gleichermaßen ein langer Abschnitt perfekten Sommerwetters. Unser Wetterbericht gibt Ihnen einen ausführlichen Überblick über die kommende Woche vom 13. Juli bis 20. Juli 2024, in der Sonnenanbeter und Freunde des Freiluftgenusses ihre Herzen höher schlagen lassen können.

Wetterhighlights der Woche in Palma: Klare Himmel und angenehme Temperaturen

Beginnend mit dem 13. Juli 2024, zeigt sich der Himmel über Palma strahlend blau ohne eine Wolke in Sicht. Mit einer Maximaltemperatur von 30 Grad Celsius und einer angenehmen Brise von 7 km/h können Sie das Inselleben in vollen Zügen genießen.

Mit relativer Luftfeuchtigkeit, die divergiert und einem konstanten Luftdruck, ist stabiles Wetter ideal für alle geplanten Aktivitäten im Freien gewährleistet. Unsere Sonnenauf- und -untergangszeiten laden zu frühen und ausgedehnten Abendaktivitäten ein.

Kontinuierlich schönes Wetter für eine perfekte Woche in Palma de Mallorca

Das hervorragende Wetter bleibt über die nächste Woche konstant. Die Tage am 14. und 15. Juli werden etwas milder sein mit Temperaturen von 28 bis 29 Grad Celsius, was in Kombination mit der klaren Sicht ein Bilderbuchwetter verspricht. Später in der Woche, speziell am 16. und 17. Juli, erwarten uns heiße Tage mit Spitzen von 32 und 34 Grad Celsius.

Die Nächte klingen angesichts der Temperaturen rund um die 20 Grad angenehm ab, perfekt um die lauen Sommernächte auf Mallorca zu erleben.

Planen Sie voraus mit Blick auf unsere 7-Tage-Wettervorhersage für Palma

Die letzte Phase dieser sonnenreichen Woche bietet weiterhin warme und beständige Bedingungen mit wenig Schwankungen in der Temperatur oder im Windgeschehen. Die Woche schließt mit einem Wochenende, welches mit Tageshöchsttemperaturen von 33 Grad Celsius alles andere als enttäuscht. Windstärken bleiben sanft und der Luftdruck konstant, was eine anhaltend hohe Wetterqualität garantiert.

Abschließend lässt sich sagen, dass Palma de Mallorca in der besagten Woche ein wahrer Sommernachtstraum sein wird, mit perfekten Bedingungen sowohl für lang geplante Aktivitäten als auch spontane Unternehmungen an der frischen Luft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:38:03. +++