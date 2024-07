Sommerglanz in Sóller: Strahlendes Wetter für die nächste Woche (13.07. bis 20.07.2024)

Das perfekte Sommerwetter auf Mallorca: Sonne pur in Sóller

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca verwöhnt ihre Besucher und Einwohner in der nächsten Woche mit einem perfekten Sommerwetter. Während landesweit der Sommer in voller Blüte steht, zeigt sich das Wetter in Sóller von seiner besten Seite.

Herrliches Badewetter mit strahlendem Sonnenschein

Von Samstag, dem 13. Juli 2024, bis zum folgenden Samstag, dem 20. Juli 2024, dürfen sich die Menschen in Sóller auf hohen Temperaturen und einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen klettern im Verlauf der Woche von angenehmen 29°C zu Beginn auf heiße 35°C gegen Ende der Woche. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 5 km/h bietet die perfekte Brise, um die Hitze genießbar zu machen.

Optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Die niedrige Luftfeuchtigkeit zwischen 28% und 49% sowie der gleichbleibende Luftdruck sorgen für ideale Bedingungen für sämtliche Freizeitaktivitäten. Egal, ob ein Bummel durch die Altstadt, ein Ausflug in die umliegenden Berge, oder ein entspannter Tag am Strand – das Wetter lädt ein, Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Das Meer lockt mit warmen Wassertemperaturen und bietet die perfekte Spiegelung eines endlosen Sommerhimmels.

Lange Sonnentage in Sóller

Die Sonne winkt jeden Morgen schon gegen 4:32 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 19:13 Uhr bis 19:17 Uhr am Abend – das bedeutet mehr als 14 Stunden reinstes Sonnenlicht! Perfekt für all diejenigen, die ihren Urlaub mit ausgiebigen Sonnenbädern, langen Wanderungen oder einfach nur mit dem puren Genuss des mediterranen Lebens verbringen möchten.

Die Wettervorhersage für Sóller im Detail

Abschließend lässt sich sagen, dass Sóller im Herzen Mallorcas während der kommenden Woche der ideale Ort ist, um sommerliche Freuden zu erleben und dabei Energie unter der mediterranen Sonne zu tanken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:46:10. +++