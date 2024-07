Sonne pur in Felanitx: 7-Tage-Wetterbericht vom 13.07. bis 20.07.2024

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen in Felanitx

Die Sommerfreuden setzen sich in Felanitx weiterhin fort, mit einer Wetterwoche, die kaum einen Wunsch offenlassen dürfte. Vom 13. Juli bis zum 20. Juli 2024 zeigt sich das Wetter von seiner strahlendsten Seite. Hier erfahren Sie, welche Details die Meteorologen für die bevorstehende Woche vorhergesagt haben.

Wetteraussichten für Felanitx vom 13. bis 20. Juli 2024

Der Sommer in Felanitx ist zur Mitte des Monats Juli ununterbrochen in Höchstform. Die Sonne dominiert den Himmel, was den Einwohnern und Besuchern reichlich Gelegenheit für Freizeitaktivitäten im Freien bietet.

Wetterhighlights der Woche:

Start in die Woche: Am 13. Juli begrüßt uns ein klarer Himmel und mit 28°C eine angenehm warme Lufttemperatur. Eine sanfte Brise mit 7 km/h sorgt für ein angenehmes Klima.

Woche sinnenfreudige Fortsetzung: Über die gesamte Woche hinweg dürfen sich die Menschen in Felanitx auf herrliches Badewetter freuen, es bleibt trocken bei Temperaturen, die die 30°C-Marke mehrfach überschreiten.

Die Sonne geht gegen 4:31 Uhr auf und bietet uns lange und lichtgefüllte Tage bis etwa 19:14 Uhr abends. Besonders hervorzuheben sind die durchgehend niedrigen Windgeschwindigkeiten und der geringe Schwankungsbereich des Luftdrucks, was auf eine stabile Wetterlage schließen lässt.

Das Wochenende sieht ähnlich vielversprechend aus, mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 33°C, ideal für Veranstaltungen im Freien oder entspannte Tage am Strand.

Abschließende Wetterprognose für den 20. Juli 2024

Am Ende des 7-Tage-Zeitraums steht ein weiterer schöner Tag an, an dem das Thermometer konstante 33°C zeigt und uns ein sanfter Wind die heißen Tage angenehm ausklingen lässt. Der Sonnenuntergang gegen 19:10 Uhr markiert den sanften Ausklang dieser beispielhaft sonnigen Woche in Felanitx.

