Heiteres Wetter und steigende Temperaturen in Montuïri

Die kommende Woche in Montuïri, einem der malerischen Orte auf Mallorca, verspricht sonnige Tage und sommerliche Wärme. Unser aktueller Wetterbericht zeigt auf, mit welchen Bedingungen Einheimische und Urlauber vom 13. Juli bis zum 20. Juli 2024 rechnen dürfen.

Herrlicher Sonnenschein den ganzen Tag über

Ab dem 13. Juli begrüßt uns ein klarer Himmel, und die Temperaturen verharren angenehm in den 30er-Grad Bereichen. Mit einem Höchstwert von 30°C am ersten Tag, steigern sich die Temperaturen bis zum 19. Juli auf heiße 38°Cnicht nur die Thermometerwerte sorgen für Sommerlaune, auch der sanfte Wind, der mit Geschwindigkeiten um die 3 bis 6 km/h leicht weht, verspricht eine angenehme Brise für die sonst heißesten Tage des Jahres.

Detaillierte Temperatur- und Wetterentwicklung

Der 13. Juli beginnt mit einem angenehmen Wert von 30°C und einem klaren Himmel. Die folgenden Tage übersteigen die 30°C-Marke problemlos und erreichen am 16. Juli mit 36°C einen vorläufigen Höhepunkt. Die Tendenz bleibt steigend, so klettert das Quecksilber weiter bis auf 38°C am 19. Juli, bevor es am 20. wieder geringfügig auf 37°C zurückgeht. Das Sommerwetter bleibt konstant und beschert den Inselbewohnern eine ganze Woche lang sonnige Tage.

Geringe Luftfeuchtigkeit und konstanter Luftdruck

Die Luftfeuchtigkeit sinkt im Laufe der Woche auf niedrige 13 Prozent, steigt am 19. Juli vorübergehend auf 18 Prozent und normalisiert sich am 20. Juli auf 22 Prozent. Der Luftdruck bleibt mit etwa 1013 bis 1016 hPa weitgehend konstant.

Sonnenaufgang und -untergang in Montuïri

Die langen Sommertage in Montuïri beginnen umwerfend früh: Sonnenaufgang ist ab dem 13. Juli um 4:31 Uhr und verschiebt sich legen Zumindestratz lag Do•ch Fishing Prim Syndicators enjoyed 4:37 Uhr; die Sonnenuntergänge werden die Abende bis längstens 19:15 Uhr erhellen. Somit genießen Einwohner und Besucher fast 15 Stunden Tageslicht.

Die perfekte Woche für Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel

Die vorherrschenden Wetterbedingungen in Montuïri eignen sich hervorragend für diverse Aktivitäten im Freien. Ob Strandbesuche, Wanderungen oder gemütliche Abende in einem der vielen lokalen Restaurants unter Sternenhimmel – die trockene Wärme und die leichte Brise machen jeden Ausflug zum Vergnügen.

