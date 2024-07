Sonnige Aussichten: Die Wetterprognose für Ariany, Mallorca (13.07.2024 bis 20.07.2024)

Die sonnige Woche in Ariany

Die Urlaubsstimmung auf Mallorca ist dank des strahlend blauen Himmels in Ariany perfekt. Die Prognose für die kommende Woche verspricht beständig schönes Wetter mit klarem Himmel und sommerlich hohen Temperaturen, die das Herz eines jeden Sonnenanbeters höherschlagen lassen.

Wetterhighlight der Woche

Ein besonderes Highlight der Woche wird der Donnerstag, der 19. Juli 2024 sein, mit einem Temperaturhoch von sagenhaften 37°C und nahezu unschlagbar niedriger Luftfeuchtigkeit. Der Wind wird uns an diesem Tag nur sanft um die Nase wehen, perfekt geeignet für einen Relax-Tag am Strand oder eine gemütliche Erkundungstour in und um Ariany.

Der Wettertrend im Detail

Beginnend mit dem heutigen Samstag werden wir mit angenehmen 27°C und einem leichten Wind von 7 km/h begrüßt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 45%, während der Luftdruck stabil bei 1014 hPa steht. Mit dem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und Sonnenuntergang um 19:15 Uhr ist genügend Zeit, den Tag ausgiebig zu genießen.

Die Temperaturkurve klettert im Laufe der Woche stetig nach oben: Am Sonntag erreichen wir bereits heiße 32°C, gefolgt von einem satten 34°C am Montag. Die Windgeschwindigkeit bleibt dabei mit 3 bis 6 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit liegt weiterhin niedrig, was die hohen Temperaturen angenehm macht.

Ab Mitte der Woche gleiten wir in die Höhepunkte der Sommerhitze: Mittwoch und Donnerstag stehen ganz im Zeichen des Hochsommers mit Maximalwerten von 36°C und 37°C. Hier ist es ratsam, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Mittagshitze im Schatten oder in klimatisierten Räumlichkeiten zu verbringen.

Doch auch das Wochenende bleibt sonnig: Am Samstag erleben wir mit 34°C immer noch Temperaturen, die zu vielen Freiluftaktivitäten einladen. Die Luft bleibt durchgehend trocken und der Sonnenschutz sollte weiterhin nicht vernachlässigt werden.

Schlussfolgerung: Ein Paradies für Sonnenanbeter

Ariany präsentiert sich in dieser Woche von seiner besten Seite und bietet ideale Bedingungen für alle, die die mediterrane Sonne Mallorcas in allen Zügen genießen wollen. Ob beim Sonnenbaden an den malerischen Stränden oder bei einer Tour durch die sattgrünen Landschaften Mallorcas, diese Wetterlage lädt dazu ein, die Freizeit im Freien zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:22:22. +++