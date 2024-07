Sonnige Aussichten für Sant Joan: Die Wetterprognose für die nächsten 7 Tage auf Mallorca (13.7.2024)

Sant Joan: Wärmewelle rollt an – Ihr Wetterbericht

Die Sonne strahlt über Sant Joan, denn die kommende Woche verspricht hochsommerliche Temperaturen und klare Himmel. Hier ist Ihr ausführlicher Wetterbericht für Sant Joan auf Mallorca für die Zeit vom 13. Juli bis 20. Juli 2024, der Ihnen bei der Planung Ihrer Freiluftaktivitäten behilflich sein wird.

Wettertrend: Hitze und Sonnenschein bestimmend

Die nächsten Tage in Sant Joan werden von hochsommerlichen Temperaturen und nahezu ungetrübtem Sonnenschein bestimmt. Beginnend mit dem 13. Juli zeigt das Thermometer freundliche 26°C, begleitet von vereinzelten Wolken. Doch schon ab dem 14. Juli streben die Werte mit 31°C dem Höhepunkt zu und garantieren ein perfektes Badewetter auf Mallorca. Die Luftfeuchtigkeit nimmt bei diesen heißen Bedingungen ab, was für angenehmes Schwitzen sorgt. Der Wind bleibt mit 4 bis 6 km/h sanft und angenehm — optimal für einen Tag am Strand oder eine Wanderung in der Natur Mallorcas.

Die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten

Der ausgedehnte Sonnenschein, kristallklare Himmel und das leichte Lüftchen laden förmlich zu Ausflügen und Outdoor-Aktivitäten ein. Ob Sie nun entspannte Tage am Strand von Sant Joan verbringen, die mediterrane Natur zu Fuß oder per Rad erkunden möchten – die Wetterkonditionen könnten kaum besser sein. Mit Sonnenaufgang um etwa 4:30 Uhr haben Sie jeden Tag reichlich Zeit, die Wärme und das Licht der spanischen Insel zu genießen.

Wochenendwetter: Bleibt die Hitze bestehen?

Das Wochenende bleibt in Sant Joan höchst angenehm. Am 19. und 20. Juli erwarten uns sogar Temperaturen bis zu 34°C. Das klare Himmelszelt lässt uns auch gegen Ende des Tages bis zum Sonnenuntergang gegen 19:22 Uhr nicht im Stich und beschert lange und warme Sommerabende. Achten Sie jedoch darauf, ausreichend zu trinken und sich vor der starken UV-Strahlung zu schützen.

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonne und Wärme in Sant Joan auf Mallorca. Ob für Kurzurlauber oder Langzeitresidenzler, die Insel zeigt sich von ihrer besten Seite und lädt zu unvergesslichen Erlebnissen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:40:50. +++