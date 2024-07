Sonnige Prognose: Wettertrend für Lloseta, Mallorca (13.07.2024-20.07.2024)

Glasklare Aussichten: Lloseta genießt durchweg sonniges Wetter

Die kommende Woche verspricht in Lloseta, einem entzückenden Ort im Herzen von Mallorca, ununterbrochen Sonnenschein und steigende Temperaturen. Bewohner und Besucher können sich auf eine Serie strahlender Tage mit klarem Himmel freuen.

Wetterentwicklung und Temperaturen

Die Wetterlage zeigt sich in der Periode vom 13. Juli bis zum 20. Juli 2024 beständig und bringt durchgängig heiteres Wetter nach Lloseta. Die Temperaturen liegen dabei zwischen sommerlichen 29°C am Anfang der Woche und erreichen gegen Ende Spitzenwerte von bis zu 38°C. Auch die Winde spielen mit und wehen mit leichter Brise von maximal 5 km/h.

Details zur täglichen Wetterlage

Sonnenaufgang und -untergang

Der Sonnenaufgang auf Mallorca lässt die Tage früh beginnen; so begrüßt Lloseta den 13. Juli 2024 mit den ersten Strahlen um 4:31 Uhr morgens. Sonnenanbeter können die langen Tage bis zum Sonnenuntergang, der am selben Tag um 19:16 Uhr eintritt, in voller Länge auskosten. Der Wochenrhythmus bleibt im Einklang mit der Natur konstant, nur marginale Schwankungen in den Auf- und Untergangszeiten sind festzustellen.

Eine großartige Woche erwartet alle, die das warme Klima Mallorcas und speziell von Lloseta lieben. Ob für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft oder einfach zum Entspannen unter Mallorcas strahlend blauem Himmel - die Wetterbedingungen gestalten sich als ideal.

