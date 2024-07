Sonniges Hochsommerwetter in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen (13.7.2024)

Wetterprognose für Alaró: Eine perfekte Sommerwoche steht bevor

Die bevorstehende Woche verspricht eine wirklich fantastische Zeit für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten. Wir sprechen von einer Periode, in der wolkenloser Himmel und steigende Temperaturen in der entzückenden Ortschaft Alaró auf Mallorca dominieren.

Detailblick auf das Sommerwetter in Alaró für die nächste Woche

Am Samstag, den 13. Juli 2024, beginnen wir die Woche mit angenehmen 30°C und einem klarblauen Himmel. Die Sonne begrüßt uns bereits um 4:32 Uhr morgens und wird bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr ihre Strahlen auf die malerischen Straßen Alarós werfen.

Sonnenanbeter werden den Sonntag, 14. Juli, lieben, wenn das Thermometer auf 32°C steigt und der Wind sanft mit lediglich 3 km/h weht. Auch die Luftfeuchtigkeit zeigt sich von ihrer angenehmen Seite und steht dabei bei 38%.

Die Woche setzt ihre Wärme weiter fort, wobei am Montag, 15. Juli, leichte Steigerungen auf 34°C unter einem weiterhin ungetrübten Himmel erwartet werden können.

Der Dienstag, 16. Juli, signalisiert den Eintritt in die Hochsommerhitze mit 37°C, während die Luftfeuchtigkeit down 22 % abfällt, was die Hitze durchaus erträglicher machen wird.

Mitte der Woche wird es nicht weniger beachtlich: Mittwoch, 17. Juli bis Freitag, erlebt Alaró hervorragende 38°C, was die Destination zu einem perfekten Ort für Urlaub, Entspannung und Sonnenbaden macht.

Die bevorstehende Woche beenden wir am Samstag, 20. Juli, mit ähnlich hohen Temperaturen, allerdings leichter Sinkt- auf 37°C, bei etwas zunehmender Luftfeuchtigkeit von 23%. Der sanfte Wind mit 2 km/h wird Sie auf Ihren Entdeckungstouren beflügeln.

Wetterzusammenfassung für Alaró

Zusammengefasst dürfen Sie sich auf klare Firmamente und Sommerhitze freuen, da die nächste Woche in Alaró jedem den perfekten Rahmen bietet, um in den Genüssen des mediterranen Sommerlebens zu schwelgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:20:26. +++