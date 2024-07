Sonniges Hochsommerwetter in Alcúdia: Eine heiße Woche steht bevor (13.7.2024)

Ausgezeichnete Aussichten für Alcúdia: Sonnenschein pur und steigende Temperaturen

Die kommende Woche in Alcúdia verspricht mit klarem Himmel und aufsteigenden Temperaturen wahrhaft sommerliches Vergnügen. Während Sonnenanbeter und Urlauber das perfekte Wetter genießen können, zeigt sich Mallorcas Natur von ihrer besten Seite. Bereiten Sie sich auf eine ideale Zeit für Strandbesuche und Aktivitäten im Freien vor.

Wetterdetails für Alcúdia: Tag für Tag strahlender Sonnenschein

Am Samstag, den 13. Juli 2024, startet Alcúdia mit 25°C in einen angenehmen Tag. Ein klarer Himmel wird von einer sanften Brise begleitet, die mit 7 km/h über die Insel weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59% und der Luftdruck bei 1014 hPa.

Der 14. Juli 2024 heizt mit 29°C die Stimmung unter freiem Himmel weiter auf. Der Wind ist kaum spürbar und sorgt bei 4 km/h für eine leichte Erfrischung. Die relative Feuchtigkeit fällt auf 56%, wohingegen der Luftdruck kaum Veränderung zeigt.

Das Thermometer klettert am 15. Juli 2024 auf beachtliche 31°C, und der Himmel bleibt weiterhin ungetrübt. Nur eine sanfte Brise von 3 km/h könnte die Stille durchbrechen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter ab und erreicht eine trockenere Marke von 50%, während sich der Luftdruck stabil zeigt.

Der darauf folgende Tag, der 16. Juli 2024, signalisiert mit 28°C eine kleine Abkühlung, getreu dem Motto: die Hitze behutsam genießen. Klarer Himmel und eine Windgeschwindigkeit von 6 km/h sorgen für ein ausgeglichenes Klima. Die Luftfeuchtigkeit erlebt hingegen eine Steigerung auf 69%.

Am 17. Juli 2024 empfängt Alcúdia erneut die Hitze mit offenen Armen und lockt mit 31°C jeden nach draußen. Der Himmel berichtet stolz von seiner makellosen Beschaffenheit, während 6 km/h Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 46% das Wohlbefinden stärken.

Die Temperaturen finden am 18. Juli 2024 keine Ruhe und streifen die 32°C-Marke. Nur 5 km/h Wind lauern in der Luft und mit 43% wird die niedrigere Luftfeuchtigkeit wie ein Geschenk empfunden. Der gleichbleibende Luftdruck verspricht Stabilität.

Am Gipfel der Woche, den 19. Juli 2024, präsentiert sich das Thermometer mit heißen 33°C. Ein weiterer ideeller Tag für jede Art von Sommeraktivität, unfassbar begünstigt durch lieblichen 4 km/h Wind. Das Hygrometer sinkt auf 42%, der Luftdruck bleibt gewogen.

Zum Abschluss der sonnigen Serie, am 20. Juli 2024, wird ein wenig Milderung auf 30°C erwartet, jedoch immer noch mit viel klarer Himmelspracht. Die Luftfeuchtigkeit kommt wieder auf freundliche 55% hinauf, und der Wind hält sich treu an seine 6 km/h.

Wann Sie Sonnenauf- und -untergänge in Alcúdia erleben können

Ein früher Vogel zu sein, bedeutet in diesen Tagen, den Sonnenaufgang in Alcúdia frühstmöglich genießen zu können. Um 4:30 Uhr morgens am 13. Juli erfahren Sie die ersten Sonnenstrahlen und können sich bis zum Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr am sonnigen Himmel erfreuen. Diese Zeiten ändern sich nur wenig im Laufe der Woche und garantieren lange, erlebnisreiche Sommertage.

