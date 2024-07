Sonniges Wetter in Portocolom: Die 7-Tage-Vorhersage vom 13.07.24 bis 20.07.24

Wetteraussichten für Portocolom: Sonnige Tage stehen bevor

Die nächste Woche verspricht in Portocolom auf MallorcaPortocolom sommerliche und beständige Wetterverhältnisse mit viel Sonnenschein und angenehmen Brisen. Lassen Sie uns einen detaillierteren Blick auf das bevorstehende Wetter werfen.

Samstag, 13. Juli 2024: Der Tag begrüßt uns mit einem strahlend klaren Himmel. Temperaturen werden eine Hochstmarke von 26°C erreichen bei leichtem Wind von nur 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 50%, was für erfrischende Morgenstunden sorgen wird. Sonnenaufgang ist um 4:30 Uhr, während sich der Sonnenuntergang um 19:14 Uhr einstellt.

Sonntag, 14. Juli 2024: Ein weiterer sonniger Tag mit stabilem Druck von 1014 hPa. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag, jedoch mit einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 68%, bleibt es weiterhin komfortabel. Der Wind weht sanft mit 5 km/h. Sonnenauf- und -untergang fast unverändert bei 4:31 Uhr bzw. 19:13 Uhr.

Die folgenden Tage bis zum 20. Juli 2024 zeigen ein sehr ähnliches Bild: durchweg klarer Himmel und Tagestemperaturen, die sich allmählich auf bis zu 29°C zubewegen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben dabei gering und die Luftfeuchtigkeit sinkt sukzessive, was die Atmosphäre angenehm gestaltet.

Zum Abschluss der Woche erwarten uns am Samstag, 20. Juli 2024, die höchsten Temperaturen der Woche. Perfekte Bedingungen also, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten, die Portocolom zu bieten hat, zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen. Der Wind bleibt unauffällig und die Luftfeuchtigkeit weist mit 54% den niedrigsten Wert auf.

Sonnenhungrige und Urlauber können sich in dieser Woche auf ideale Bedingungen für einen Ausflug in die Natur oder ans Meer freuen. Vergessen Sie dabei nicht, sich ausreichend zu schützen, denn die UV-Strahlung wird aufgrund des klaren Himmels vermutlich hoch sein.

