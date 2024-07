Sonniges Wetter und steigende Temperaturen in Lloret de Vistalegre (13.7.2024)

Die Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Eine Woche voller Sonnenschein Die Insel Mallorca zeigt sich von ihrer strahlenden Seite, und insbesondere in Lloret de VistalegreLloret de Vistalegre können sich Einheimische und Urlauber auf eine Woche voller Sonnenschein freuen. Mit Temperaturen, die im Laufe der Woche weiter ansteigen, ist es die perfekte Zeit, um die malerischen Landschaften und die warmen Sommertage in vollen Zügen zu genießen.

Heute: Klarer Himmel und angenehme Brise

Am heutigen Samstag, dem 13. Juli 2024, starten wir mit einer angenehm warmen Temperatur von 29°C und einer sanften Brise von gerade einmal 6 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1013 hPa ist es das ideale Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Hitzewelle in Sicht: Die Temperaturen klettern weiter

Der 14. Juli verspricht mit einer Höchsttemperatur von 33°C und kaum spürbaren Windgeschwindigkeiten von 4 km/h einen weiteren traumhaft schönen Tag. Die Luftfeuchtigkeit nimmt geringfügig ab, und auch in den folgenden Tagen erwarten uns konstante Wetterbedingungen. Am 15. und 16. Juli liegen die Temperaturen bei 35°C bzw. 36°C unter einem ungetrübten Himmel.

Die Spitze des Sommers: Rekordverdächtige Hitze

Mit einem Höhepunkt der Hitze stehen am 17. und 18. Juli Temperaturen von 37°C und 38°C auf dem Thermometer. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf ein sensationelles Tief von 11% am 18. Juli, sodass man fast von einer Wüstenbrise sprechen könnte. Trotz der Hitze bleibt der Wind angenehm mild.

Auslaufende Woche: Beständiges Sommerwetter

Zum Abschluss dieser sommerlichen Woche setzt sich das Wetter in Lloret de Vistalegre mit einer Temperatur von 38°C am 19. Juli und leichter Abkühlung auf 37°C am 20. Juli fort. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder leicht an, bleibt jedoch weiterhin auf einem komfortablen Niveau.

Lloret de Vistalegre bietet mit seinen durchschnittlich mehr als 10 Sonnenstunden täglich und einem klaren Himmel die besten Voraussetzungen für eine entspannte Auszeit unter der Mittelmeersonne. Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten bewegen sich dabei nur marginale Minuten voneinander, was zu langen und genießbaren Tageslichtphasen führt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:32:28. +++