Strahlender Sonnenschein erwartet Manacor: Eine sonnige Woche auf Mallorca steht bevor! (13.7.2024)

Die Wetteraussichten für Manacor: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Manacor auf MallorcaManacor nahezu perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Der Himmel bleibt klar und die Sonnenstrahlen lachen von einem blauen Firmament auf uns herab.

Tägliche Wetterdetails für eine erlebnisreiche Woche in Manacor

Beginnend mit dem 13. Juli 2024, begrüßt uns ein angenehmer Tagesanfang bei Temperaturen um die 27°C. Geringe Windgeschwindigkeiten von 7 km/h sorgen für eine erfrischende Brise ohne die sommerliche Wärme zu stören. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 43%, was zu einem recht angenehmen Klimaillerfeinsten führt.

Am 14. Juli scheint die Sonne weiterhin mit einem klaren Himmel, während die Thermometer noch eine Spur höher auf 28°C klettern. Mit einer sanften Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird dieser Tag zu einem idealen Begleiter für Strandausflüge oder Erkundungstouren in der Umgebung.

Der 15. Juli zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite und lockt mit Temperaturen um 30°C sowie einem leichtfüßig wehenden Wind, der die 6 km/h Marke erreicht.

Ohne große Veränderung bleibt das Wetterbild am 16. Juli beständig positiv. Die Tagestemperaturen von 30°C werden von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 53% begleitet.

Die Hitze zieht am 17. Juli leicht an und belohnt uns mit 31°C und einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 42%, ideal für all diejenigen, die eine trockenere Hitze bevorzugen.

Und es wird noch heißer – der 18. Juli verspricht mit 32°C und einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit von 37% die wohl wärmsten Temperaturen der Woche.

Doch selbst am 19. Juli lässt die sommerliche Glut nicht nach: Ein Wert von 33°C sollte Sonnenanbeter und Urlauber für ausgedehnte Strandtage locken.

Zum Abschluss der sonnenverwöhnten Woche deutet sich am 20. Juli eine minimal kühlere Tendenz an, mit Temperaturen, die wieder auf 32°C fallen – ein kaum spürbarer Unterschied, der die gemütliche Sommerstimmung in keinster Weise trübt.

Ein Blick auf den Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Manacor

Die Sonne begrüßt uns schon sehr früh am Morgen und bietet uns lange Tage, um das bestmögliche aus den Urlaubsaktivitäten herauszuholen. Die Sonnenaufgangszeiten schwanken in dieser Woche geringfügig zwischen 4:30 Uhr und 4:36 Uhr, während die Sonnenuntergangszeiten beinahe konstant bleiben und uns abends bis etwa 19:11 Uhr Licht spenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:34:40. +++