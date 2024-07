Strahlender Sonnenschein erwartet Selva: Ihre 7-tägige Wetterprognose (13.7.2024)

Selva genießt eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen

Die Sonne regiert unnachgiebig über Selva in der bevorstehenden Woche, und Urlauber wie Einheimische können sich auf eine glorreiche Zeit unter einem klarblauen Himmel einstellen. Mit sommerlichen Temperaturen, die schwindelerregende Höhen erreichen, wird Sonnencreme zum unverzichtbaren Begleiter.

7-Tage-Wettervorhersage für Selva

Samstag, 13. Juli 2024: Der Start ins Wochenende könnte nicht besser sein, da ein klarer Himmel und angenehme 29°C ein perfektes Szenario für jegliche Outdoor-Aktivitäten bieten. Ein leichter Wind gestaltet das Klima ideal für einen Spaziergang in der malerischen Umgebung. Sonntag, 14. Juli 2024: Der Tag begrüßt Sie mit einem weiteren makellosen Himmel und die Quecksilbersäule steigt auf 33°C an – perfekt, um die Strände von Mallorca zu genießen. Dazu gesellt sich eine milde Brise, die für Erfrischung sorgt. Montag, 15. Juli 2024: Der klare Himmel bleibt uns erhalten, und es wird mit Höchsttemperaturen von 35°C noch heißer. Ideal für eine Entdeckungstour durch das idyllische Selva oder einen erholsamen Tag am Meer. Dienstag, 16. Juli 2024: Die anhaltende Hitze erreicht mit 36°C ihren Höhepunkt. Eine minimale Windbewegung lässt die Blätter an den Bäumen sanft wehen und lädt zum Verweilen im Freien ein. Mittwoch, 17. Juli 2024: Strahlender Sonnenschein und 38°C erinnern uns daran, die Mittagshitze möglichst im Schatten zu verbringen. Die notwendige Feuchtigkeit in Selva sinkt auf nur 13%, was zu trockenen Bedingungen führt. Donnerstag, 18. Juli 2024: Der konstante Trend der strahlenden Sonne hält weiter an, und die Temperaturen sind wieder bei 38°C angesiedelt. Mit nur drei Stundenstunden Wind und 12% Luftfeuchtigkeit sollten Sie darauf achten, stets ausreichend Wasser zu sich zu nehmen. Freitag, 19. Juli 2024: Der Freitag zeigt sich von der gleichen strahlenden Seite, doch für Feuchtigkeitsempfindliche gibt es eine kleine Entspannung, wenn die Luftfeuchtigkeit auf 16% steigt. Die Temperatur hält am oberen Rand bei 38°C.Die früheste Morgensonne erwartet die Einwohner von Selva um 04:31 Uhr, während der Sonnenuntergang zu einer späteren Stunde um 19:16 Uhr einen spektakulären Blick auf den Horizont von Mallorca ermöglicht.

Die Vorhersage für Samstag, den 20. Juli 2024, schließt die Woche mit weiterhin heißem Wetter bei 37°C ab, wenngleich eine steigende Luftfeuchtigkeit von 25% ein wenig mehr Schwüle mit sich bringt. Der Wind bleibt leicht und angenehm.

Bitte beachten Sie, dass während dieser Zeit hohe Temperaturen zu gesundheitlichen Risiken führen können. Planen Sie Ihre Aktivitäten um die kühlste Tageszeit und halten Sie stets ausreichende Flüssigkeit bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:44:04. +++