Strahlender Sonnenschein in Deià: Wetteraussichten für die kommende Woche (13.07.24 bis 20.07.24)

Wettervorhersage für die idyllische Gemeinde Deià auf Mallorca

Wenn Sie Planungen für die bevorstehende Woche in DeiàDeià treffen wollen, können Sie sich auf viel Sonnenschein und warme Sommertage einstellen. Das Wetter in Deià präsentiert sich von seiner allerbesten Seite, und es wird Höchsttemperaturen geben, die sommerliche Aktivitäten im Freien bevorzugen lassen.

Optimale Bedingungen für Sonnenanbeter und Kulturbegeisterte

Mit einigen wenigen Wolken, die den Himmel am Samstag, den 13. Juli 2024, leicht schmücken, starten wir in die neue Woche. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 29°C, begleitet von einer milden Brise mit Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 50% im angenehmen Bereich und der Luftdruck steht stabil bei 1013 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:17 Uhr in voller Pracht.

Die folgenden Tage versprechen weiterhin klaren Himmel und überwiegend ungestörte Sonneneinstrahlung. Sowohl Sonntag als auch Montag begrüßen Sie mit 29°C, wobei sich die Luft etwas feuchter anfühlt bei einer Luftfeuchtigkeit von 55% am Sonntag. Trotzdem bleibt es trocken und sonnig, und Wind ist kaum spürbar mit 3 km/h. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben nahezu identisch und laden zu langen Abenden im Freien ein.

Höhepunkte der Woche: Erhöhte Temperaturen und Sonnensatt

Mit Dienstag steigen die Temperaturen auf heiße 33°C und am Mittwoch sogar vorübergehend auf 34°C, was die Tage zu den heißesten der Woche macht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, was die hohen Temperaturen erträglicher macht und schlechte Nachrichten für Allergiker sein dürften, da der Pollenflug dadurch begünstigt wird. Der Wind bleibt auch an diesen Tagen schwach. Die Sonne strahlt von einem klarblauen Himmel, was ideale Bedingungen für einen Besuch der berühmten Buchten und Strände rund um Deià schafft.

Zum Ende der Woche stabilisieren sich die Werte, mit 33°C am Freitag und Samstag und leicht zunehmender Feuchtigkeit, aber immer noch im angenehmen Bereich. Der Luftdruck weist geringfügige Schwankungen auf, bleibt aber insgeset per title=

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.7.2024, 01:28:33. +++